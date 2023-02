Pamela Anderson affirme que personne ne l’a approchée à propos de la série Pam & Tommy

Pamela Anderson est toujours très en colère contre la production de la série Pam & Tommy. Sortie l’année dernière, la mini-série de la chaîne Hulu relatait le mariage entre la star d’Alerte à Malibu et le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, avec les comédiens Lily James et Sébastien Stan, pendant la période où leur sextape non autorisée a été diffusée en 1995.



Lors d’une apparition dans The Howard Stern Show mercredi (25 jan. 23), Pamela Anderson a affirmé qu'aucun membre de la production ne l’avait contactée pour lui demander son avis.

«Je me sentais un peu dépassée», se souvient-elle lorsqu’elle a entendu parler de la série. «Je ne pense pas qu’ils aient vraiment dépeint Tommy ou (moi) positivement… J’ai seulement entendu dire que c’était une représentation très superficielle de nous à l’époque… J’aurais aimé qu’ils m’appellent».



Auparavant, l’actrice britannique Lily James avait affirmé avoir envoyé une lettre à Pamela Anderson lorsqu'elle préparait son rôle, sans recevoir de réponses en retour.

Plus loin dans la conversation, la star hollywoodienne a fait remarquer que ce sont ses fils Brandon 26 ans et Dylan 25 ans, qui l’ont encouragée à raconter sa propre histoire dans le nouveau documentaire, Pamela: une histoire d’amour.



«Brandon est celui qui a produit le documentaire. Il m’a dit: "Maman, tu n’as qu’à raconter ton histoire parce que je veux juste m’assurer que tu puisses la raconter, comme écrire ce livre"», a déclaré l’actrice de 55 ans. «Et pour le documentaire, j’ai répondu "Ici je n’ai tué personne, voici les clés de mes archives et vous pouvez lire mes journaux intimes, tout - laissons tout sortir". »



Pamela: une histoire d’amour est disponible sur Netflix depuis le 31 janvier.