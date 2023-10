PLF-2024. L'ONHYM prévoit des investissements de près de 2,6 MMDH en 2024

Les investissements de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) devraient avoisiner 2,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances de l'année prochaine (PLF-2024).



Ces investissements devraient atteindre plus de 3,57 MMDH en 2025, avant de se situer à 2,08 MMDH en 2026, indique le rapport.



Pour l'année 2023, l'ONHYM prévoit de réaliser des projets d'investissement de 957 millions de dirhams (MDH) qui concernent principalement la quote-part de l'Office dans le projet de développement de la concession d'exploitation de Tendrara, la maintenance du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), la quote-part de l'Office dans le Gazoduc Nigeria-Maroc et le développement du puits gazier MKL-110 (Meskala), rapporte la MAP.



S'agissant du chiffre d'affaires, il devrait clôturer cette année à 463 MDH, en hausse de 42% comparativement aux réalisations de 2022.



Le rapport rappelle aussi que l'économie mondiale a connu, en 2023, une reprise favorable du secteur énergétique et minier, notamment à travers une forte demande sur les produits énergétiques, ce qui a encouragé les investissements dans le secteur et généré une évolution positive de l'activité des hydrocarbures et des mines.



Dans ce cadre, l'ONHYM continue de déployer des efforts considérables pour accompagner ses partenaires stratégiques dans la réalisation de leurs programmes d'investissement, tout en poursuivant sa stratégie de recherche et de promotion pour attirer de nouvelles sociétés pétrolières pour investir au Maroc, et dynamiser l'exploration dans les bassins sédimentaires marocains.