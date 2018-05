Ouvrières marocaines et fraises espagnoles : Présomption de harcèlement et de viols au centre d’enquêtes et de contre-enquêtes

Propos recueillis par

Hassan Bentaleb

Les mauvaises conditions de travail des ouvrières marocaines en Espagne sont connueset reconnues. Nombreux sont les rapports quien dénoncent les longues journées de travail, les salaires médiocres, le non paiement des heures supplémentaires, des indemnités de chômage et des droits en termes de retraite ou de maternité.Dans son livre "Dames de fraises, doigtsde fée" qui vient de paraître, Chadia Arab, chercheuse au CNRS, géographe à l’université d’Angers, a retracé l'histoire de la migrationde ces saisonnières sélectionnées dans le cadre «de contrats en origine et de la migration circulaire» qui ont découvert des conditions de travail presque identiques à celles qu’elles ont déjà vécues au Maroc.Libé a interviewé Chadia Arab sur les conditions de recrutement et de travail de cettemain-d’œuvre féminine bon marché ainsique sur le harcèlement et les agressions sexuelles dont elle est l’objet.De manière générale, je fais confiance et je respecte le travail des journalistes d’investigation. Les journalistes allemands font part de harcèlement, d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir, d’exploitation dans le milieu agricole des femmes que ce soit au Maroc ou en Espagne et relatent deux cas. De nombreux travaux ont déjà montré les difficultés des femmes travaillant dans l’agriculture au Maroc. Prenons pour exemple l’un des derniers rapports réalisés par l’Association Oxfam, qui a montré les conditions difficiles de travail, de transport, d’abus de la part du contremaître, de licenciement abusif, les problèmes rencontrés pour celles qui sont syndiquées, les contrats qui ne sont pas toujours en règle. En comparaison, les contrats délivrés par l’Espagne sont bien meilleurs, et les conditions de travail et de salaire en sont les premiers impacts positifs de cette migration circulaire.Cependant, sur place en Espagne, elles savent que pour revenir l’année suivante, elles doivent être dociles, soumises et accepter beaucoup de choses. Quand l’encadrement était assuré par l’ANAPEC au Maroc et la FUTEH en Espagne, avec l’accompagnement et l’encadrement d’une douzaine de médiateurs marocains qui faisaient le travail de régulation de conflits, de médiation et même de négociation, on parvenait à résoudre les conflits. Mais depuis la disparition de la FUTEH et le licenciement des médiateurs marocains, sont apparus un certain nombre de dysfonctionnements, notamment de nombreux abus. Ce que décrivent les journalistes allemands peut être tout à fait plausible J’estime que lorsqu’une femme se fait violer, et qu’elle arrive à en parler, c’est qu’elle tient à assumer sa responsabilité, et qu’elle est d’un grand courage, courage de dénoncer son violeur et qu’il faut tenir compte de cette parole.Les femmes savent que si elles ne veulent pas se faire expulser ou si elles veulent revenir l’année suivante, elles ont intérêt à accepter une sorte d’exploitation et de domination. Pire quand celles-ci se retrouvent sans papier. En effet, les femmes en situation irrégulière sur le sol espagnol sont soumises à différentes formes de domination, d’exploitation, d’arnaques si elles veulent survivre en attendant un jour régulariser leur situationLe ministère a évoqué un cas isolé, c’est peut-être le cas, mais un cas isolé reste un cas de trop, et il faut tout faire pour savoir ce qui se passe dans ces exploitations. J’ai fait écho dans mon enquête, d’un cas d’abus sexuel, mais cela se passait au Maroc. Par contre en Espagne, d’autres formes de droits sont bafoués, les droits sociaux (ces femmes n’ont pas le droit ni au chômage ni à la retraite), le droit à la santé (ces fraises sont pleines de pesticides), le droit à la mobilité (le système migratoire devait les sécuriser pour un retour en Espagne chaque année si ces dernières remplissaient les conditions de rendement et de travail. Or à partir de 2012, le système se grippe, et 14500 femmes sont laissées pour compte (sans explication), le droit au séjour et au regroupement familial (n’oublions pas qu’une des conditions est celle d’avoir des enfants, et que chaque année ces femmes sont séparées plusieurs mois de leurs enfants).Ces femmes restent à mon sens sous différentes formes de domination qui peuvent expliquer leur silence. Elles sont femmes, elles sont issues de milieux très pauvres, souvent analphabètes et non scolarisées. Elles sont dominées par des hommes, blancs, anciennement colonisateurs du Maroc. Le choc interculturel est puissant pour des femmes qui ne sont parfois jamais sorties de leur village. Comment voulez-vous qu’elles sortent du silence dans ce cas-là ? Il faut avoir un grand courage et une confiance en soi pour pouvoir réclamer ses droits et avouer qu’on se fait exploiter et abuser. L’humiliation et la honte sont les premières causes du silence, honte par rapport à leur famille, à leurs compatriotes, et peur aussi qu’on ne les croie pas. C’est ce qui arrive souvent quand on se fait violer, on a peur et honte d’en parler.J’ai appris qu’une délégation conjointe maroco-espagnole allait organiser une visite officielle, et je m’en réjouis. Cela faisait plusieurs années que le Maroc n’avait pas envoyé de délégation pour faire le suivi de ces femmes. J’espère néanmoins qu’ils sortiront des circuits de visites. Moi-même je l’ai expliqué dans mon livre, il y a une coopérative modèle qu’on fait visiter aux journalistes, aux chercheurs que nous sommes, et aux délégations marocaines, européennes qui viennent observer ce modèle économique de migration circulaire. Si l’on s’arrête à cette visite, on va se dire que « tout va bien dans le meilleur des mondes » comme dirait Voltaire. Les médiateurs qui ont été licenciés en 2012, car il n’y avait plus de financement, nous avaient décrit la situation de peine des « dames de fraises » , subissant encore plus l’exploitation, et le silence, nous disant qu’elles étaient « les grandes oubliées de ce système ».Certaines Marocaines ont aussi parlé des conditions de logements et d’hébergement, ce volet je le décris dans le livre, et je vous invite à lire ces passages.Non, à ma connaissance, les conditions n’ont pas évolué. Jusqu’en 2017, ils n’ont pris que des répétitrices, et cette année, le nombre étant repassé au-dessus de la barre de 10000 femmes, ce n’était plus arrivé depuis 2012 (entre 2012 et 2016, on a fait partir environ 2500 femmes chaque année alors qu’en 2009, 17000 femmes avaient rejoint Huelva, faisant des Marocaines le contingent de main-d’œuvre le plus important parmi les ramasseuses de fraises dans la province de Huelva). Ces conditions (être femme, avoir entre 18 et 45 ans, avoir au moins un enfant de moins de 18 ans) expliquent les formes de domination et d’exploitation dont elles sont victimes. En effet, l’approche intersectionnelle permet de mieux comprendre cette triple discrimination de sexe, d’âge, de classe : elles sont femmes (on est clairement dans une politique de migration choisie sexuée et assumée), elles ont entre 18 et 45 ans en moyenne, elles sont issues de milieux pauvres au Maroc, femmes rurales, précaires, et analphabètes. Expliquant bien entendu la soumission, la docilité et le silence de ces dernières. Ajoutons à cela la condition la plus discriminante à mon avis, celle d’avoir des enfants, des attaches familiales, qui les obligent, leur imposent cette migration circulaire, c’est-à-dire avec un retour au Maroc à la fin de leur contrat. Bref, les impacts peuvent parfois être désastreux au sein des cellules familiales, et ces différentes discriminations amènent ces femmes à être finalement soumises et dociles et à accepter ces dominations, parfois d’ailleurs sans en être forcément conscientes.