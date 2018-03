Ouverture prochaine d’une ligne maritime Las Palmas-Laâyoune

L’homme d’affaires et président de l’association des commerçants sahraouis marocains à Las Palmas, Mansour Ahmed Salek a conclu un accord avec la société canarienne de transport maritime, Boluda. L’accord concerne l’ouverture prochaine d’une ligne maritime pour le transport de marchandises et de véhicules à raison d’une rotation hebdomadaire entre Las Palmas et le port de Laâyoune. Cette liaison est réclamée, avec insistance, par les commerçants des deux rives mais aussi et surtout par l’importante colonie de Sahraouis marocains résidant aux Canaries. L’accord a été conclu entre des hommes d’affaires sahraouis dont le richissime Mohamed Kantaoui. Ahmed Mansour a représenté les intérêts des Sahraouis lors des négociations ayant abouti à l’accord.

A Laâyoune où la nouvelle avait été accueillie avec enthousiasme, les autorités concernées ont exprimé leur volonté de collaborer avec les représentants des hommes d’affaires et leur fournir toute l’aide nécessaire au lancement et à la pérennité de cette ligne. Le wali aurait donné ses instructions aux différents services concernés d’accélérer les procédures et de faciliter la tâche aux représentants de la société devant s’installer à Laâyoune. Rappelons que cette même société, Boluda exploite, depuis quelques années, déjà la ligne Las Palmas- Dakhla- Nouadhibou, en Mauritanie.