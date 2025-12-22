Ouverture officielle du siège du Secrétariat permanent du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention


Libé
Lundi 22 Décembre 2025

Autres articles
Ouverture officielle du siège du Secrétariat permanent du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention
Le siège du Secrétariat permanent du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention à Rabat a été officiellement ouvert jeudi, en présence des membres du Comité de pilotage représentant le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cap-Vert, Madagascar, la Mauritanie et le Mozambique.

L'ouverture des locaux du Secrétariat permanent du Réseau, abrités par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), marque une étape importante dans le renforcement de la coopération africaine en matière de prévention de la torture.

La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a indiqué que les mécanismes nationaux de prévention et les institutions nationales des droits de l'Homme en Afrique ont convenu de l'importance primordiale que revêt l'établissement dans le Royaume du siège du Secrétariat général de ce réseau.

L'objectif est de faire de ce réseau, qui regroupe l'ensemble des mécanismes nationaux de prévention mis en place dans 16 pays du continent, un cadre véritablement africain, aussi bien en matière de partage des connaissances que d'action et de vision africaine de la prévention de la torture et de la promotion des droits humains, a-t-elle déclaré à la presse.

Cette ouverture coïncide avec la célébration du 23e anniversaire de l'adoption du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture (OPCAT), une commémoration qui confère à cet évènement une portée universelle, a estimé la présidente du CNDH.

Il s'agit également d'une illustration de l'engagement des pays africains et, plus largement, des pays du Sud, qui s'emploient activement à la mise en œuvre effective des normes et principes des droits de l'Homme, a relevé M. Bouayach.

Le président de la Commission sud-africaine des droits de l'Homme et vice-président du Réseau, Chris Nissen, a, de son côté, affirmé que le mécanisme national de prévention constitue un outil international de suivi prévu par l'OPCAT, visant à prévenir la torture ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté.

Il a, en outre, fait savoir que l'idée de créer un réseau africain a été lancée conjointement par le Maroc et l'Afrique du Sud en 2019 à Kigali, au Rwanda, dans le cadre d'un engagement renouvelé en faveur de la mise en place d'une plateforme africaine réunissant les mécanismes nationaux de prévention et les institutions concernées.

A rappeler que la création du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention avait été annoncée en juin 2023, à l'issue de l'adoption de la Déclaration de Marrakech.

L'implantation du siège de son secrétariat permanent au Royaume s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts africains conjoints visant à renforcer la prévention de la torture et à promouvoir la coopération et l'échange d'expertises entre les mécanismes nationaux du continent.

Cette ouverture constitue une étape institutionnelle majeure dans le processus de consolidation de l'action du Réseau et de sa présence à l'échelle continentale, portée par l'ambition d'une Afrique sans torture.


Lu 81 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS