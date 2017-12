Ouverture du Festival international du film documentaire de Khouribga

La 9ème édition du Festival international du film documentaire de Khouribga s’est ouverte, mercredi soir avec à l’affiche la projection d’une quinzaine de documentaires arabes et internationaux. La cérémonie inaugurale a été marquée par un hommage rendu au réalisateur Driss Idrissi en reconnaissance des apports de cet homme de théâtre et de télévision qui s'est illustré également comme scénariste. Il a été procédé ensuite à la présentation du jury de la compétition officielle, présidé par Driss Idrissi et composé d'universitaires et d'artistes marocains et étrangers, ainsi que du jury de la compétition "amateur et critique" dont la présidence est confiée à la poétesse Khadija Braou. Au cours de cette cérémonie marquée par la prestation d'Abdidat Rma, les organisateurs ont présenté les films en compétition officielle et qui vont concourir pour le Grand prix du festival, le prix du jury et le prix de réalisation, ainsi que des quatre documentaires proposés dans la catégorie "amateur et critique".

Selon ses organisateurs, le festival revêt une portée éducative, culturelle et sociale, et vise à faire réfléchir les spectateurs sur de grands thèmes de société, partager les techniques et les savoir-faire grâce à des ateliers de formation. Parallèlement aux projections dans différents espaces de la ville, le programme propose des conférences, des ateliers, la signature d'ouvrages ainsi qu'une exposition d'arts plastiques.