Ouverture des candidatures pour le concours national du Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé l'ouverture, du 29 mai au 7 septembre, des candidatures pour la 12ème édition du concours national du Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine.

Organisé en application des Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours vise à mettre en valeur la spécificité du patrimoine artistique qu'incarne la calligraphie marocaine, consacrer son ancrage séculaire dans la culture, sauvegarder sa valeur esthétique, préserver le rôle culturel et civilisationnel de la calligraphie et encourager les générations de calligraphes marocains, souligne un communiqué du ministère. Quatre prix ont été consacrés au titre de ce concours, à savoir le Prix de l'excellence d'une valeur de 50.000 DH, le prix de distinction (40.000 DH), le prix d'encouragement (30.000 DH) et un prix honorifique (50.000 DH) qui sera attribué à l'un des grands calligraphes sélectionnés par la commission nationale.

Le formulaire et le guide de participation sont disponibles auprès des délégations du ministère ou peuvent être téléchargés sur son site, conclut la même source.