Ouverture des candidatures pour le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor 2025

L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont annoncé l’ouverture des candidatures pour le Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Senghor au titre de l'année 2025, qui récompense les meilleures traductions d’œuvres littéraires ou en sciences humaines et sociales du français vers l’arabe et de l'arabe vers le français.



La compétition pour le prix, ouverte jusqu’au 30 juin prochain selon le site officiel de l’ALECSO, est destinée aux traducteurs et traductrices (remplissant les critères définis par le règlement du prix), ainsi qu’aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et centres d’études et de recherche dans le monde arabe et l’espace francophone.



La candidature à ce prix concerne également les associations et fédérations nationales, en plus des personnalités éminentes du monde de la traduction, de l’arabisation et des maisons d’édition.



Créé en 2007, ce prix a pour objectif d'encourager les traducteurs à promouvoir la diversité linguistique et culturelle et à valoriser leurs efforts dans l’enrichissement mutuel des cultures arabe et francophone.