Ouverture des candidatures pour la première édition du concours international de composition d’Abou Dhabi

Les candidatures sont désormais ouvertes pour la première édition du concours international de composition d’Abou Dhabi, organisé à l'initiative de la Fondation d’Abou Dhabi pour la musique et les arts (ADMAF).



Créée pour faire émerger les talents de la musique contemporaine, cette nouvelle plateforme mondiale vise à encourager la créativité, promouvoir les jeunes compositeurs et soutenir l’innovation musicale qui façonnera l’avenir de la musique à l’échelle internationale.



Ce concours est dédié aux compositeurs émergents et confirmés du monde entier âgés de 50 ans au maximum, relève l'agence de presse émiratie (WAM), notant que les candidatures resteront ouvertes jusqu’au 15 septembre 2025 et les finalistes seront annoncés le 15 décembre 2025.



Le lauréat du premier prix recevra 130.000 AED, une opportunité d’enregistrement professionnel ainsi qu’une création mondiale de son œuvre avec des orchestres partenaires de renommée internationale, lors de la 23e édition du Festival d’Abou Dhabi prévue en avril 2026.



Le deuxième prix d'une valeur de 50.000 AED offrira également une opportunité de performance, une reconnaissance internationale et un accompagnement par mentorat. Le troisième prix (25.000 AED) inclura un accès au mentorat.



Les prix seront décernés dans deux catégories: des compositions orchestrales d’une durée maximale de 10 minutes, et des œuvres pour piano solo ne dépassant pas 5 minutes, le piano étant l’instrument mis à l’honneur lors de cette première édition.



Par ailleurs, un jury prestigieux constitué de compositeurs et de chefs d’orchestre de renommée internationale examinera les œuvres selon sept critères: originalité, créativité, élégance, profondeur intellectuelle, maîtrise technique, impact émotionnel, et intégration d’instruments traditionnels, de mélodies ou de rythmes issus de divers patrimoines et styles musicaux.