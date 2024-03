Ouverture des candidatures pour la 3ème édition du Prix Ghassan Kanafani du roman arabe

Livres



L'Institut Cervantès de Tanger organise, du 22 au 28 avril, un marché de livres et de revues d'occasion à des prix abordables, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée du livre et de la Semaine Cervantès.

Placé sous le slogan "Marché des opportunités littéraires", cet événement l'occasion pour les visiteurs d'enrichir leurs bibliothèques de livres en espagnol.



Atelier



La médiathèque de l'Institut français de Tanger abritera, le 20 avril, un atelier artistique, sous le thème "Oggy et les cafards: fusion artistique franco-marocaine", qui sera animé par l'artiste Yassine Bacha.

"La fusion artistique franco-marocaine mêle avec joie et créativité le célèbre dessin animé français "Oggy et les cafards" aux magnifiques traditions artistiques du Maroc", indique l'Institut, précisant que cet atelier est destiné aux enfants de 10 ans et plus.



Rencontre



L'Institut Cervantès de Tanger abrite, le 26 avril, une rencontre littéraire autour du livre "Cuando los montes caminen" (quand les montagnes marchent", de Youssef El Maimouni, à l'occasion de la Semaine Cervantes.

"Le jeune écrivain, né à Ksar El Kébir et qui a grandi en Catalogne, est l'un des premiers auteurs à écrire un roman sur la participation des Marocains à la guerre civile espagnole sous un angle différent", indique l'Institut.

Cette rencontre sera l'occasion de discuter de ce livre avec les lecteurs à la Bibliothèque Juan Goytisolo de l'Institut, en présence de l'auteur. Le 27 avril à 10h30, une visite aux lieux de la ville de Tétouan qui ont été cités dans le livre sera organisée au profit des participants.



Photographie



Le centre culturel Iklyle de Tétouan organise, jusqu’à samedi, un atelier de photographie, visant à permettre aux participants de découvrir et de maîtriser la photographie.

Cet atelier, animé par Aziz Redouane, encadrant des ateliers des arts appliqués au Centre, s'articulera autour de plusieurs axes, dont la lecture et la composition de la photo (cadrage, angle de prise de vue, éclairage....), la photographie numérique, la photographie en noir et blanc, et en couleur, et l'étude de séquences de différentes œuvres littéraires (roman, poème, chanson...) et leur conversion en story-board) puis en photos.