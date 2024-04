Ouverture de la troisième édition du Festival national du prix Mohamed El Jem pour le théâtre des jeunes

La troisième édition du Festival national du prix Mohamed El Jem pour le théâtre des jeunes, s'est ouverte lundi soir au Théâtre Mohammed V à Rabat, sous le thème: "La jeunesse, pilier du nouveau modèle de développement".



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement culturel est organisé jusqu'au 04 mai par les "Amis du Théâtre Mohamed El Jem" en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Il se tient au Théâtre Mohammed V et à la Salle Bahnini à Rabat, avec la participation de 12 productions théâtrales en compétition officielle.



La cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par un vibrant hommage à l'acteur Mohamed Al Athir ainsi qu'au réalisateur Hamid Boukili, pour leur contribution à l'enrichissement de la scène artistique et théâtrale au Maroc.



A cette occasion, les membres du jury de cette édition ont été présentés. Présidé par l'écrivain et universitaire Mohamed Mustapha Kabbaj, le jury est composé de l'acteur et metteur en scène Yassine Ahajjam, de l'actrice Quds Joundol, du dramaturge Hassan Nafali et de l'écrivain et dramaturge Karim Fahl Cherkaoui.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que ce festival, une initiative de l'un des piliers du théâtre marocain, encourage les jeunes talents intéressés par cet art, soulignant l'intérêt croissant des jeunes pour le théâtre.



Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère- département de la jeunesse- Mustapha Messaoudi, le ministre a également mis en exergue le parcours de Mohamed El Jem, un artiste talentueux "qui met son expertise artistique au service de la jeunesse marocaine passionnée par le théâtre", notant que cet événement permettra de découvrir de nouveaux talents et de contribuer au développement du théâtre marocain.



De son côté, le président fondateur de l'Association des amis de Mohamed El Jem pour le théâtre, l'artiste Mohamed El Jem, a indiqué que ce festival est devenu un rendez-vous annuel parmi les importantes manifestations culturelles nationales visant à accompagner les jeunes intéressés par le théâtre. M. El Jem a également fait savoir que l'idée d'organiser un festival annuel du théâtre des jeunes est venue de la présence remarquable de ces derniers passionnés par cet art, notant que cette manifestation vise à contribuer à l'enrichissement de la scène culturelle et artistique nationale.



Cette édition est marquée par la participation de 12 représentations théâtrales, qui seront en lice pour le grand prix (contribution de l’artiste Mohamed Al Jem), ainsi que le prix de la mise en scène, le prix de la réalisation, le prix de la scénographie, le prix du meilleur acteur, le prix de la meilleure actrice et le prix espoir.



Le festival verra aussi l'organisation d'ateliers techniques au profit des troupes participant à la réalisation, à la mise en scène et à la scénographie, qui seront encadrées par les professeurs de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).