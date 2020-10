Ouverture de la saison culturelle de l’Institut Cervantès de Fès par un concert de musique andalouse

Fidèle à ses engagements culturels à l’égard des adeptes de la langue ibérique, l’Institut Cervantès de Fès inaugure la nouvelle saison culturelle par un concert de musique andalouse en ligne qui sera enregistré le vendredi 16 octobre courant et diffusé sur toutes les plateformes digitales de l’institut. La richesse des liens séculaires entre l’Espagne et le Maroc est indéniable et demeure un exemple vivant de cette symbiose qui se reflète dans la musique. Sous la direction du virtuose de la musique arabo- andalouse Mohamed Briouel, l’orchestre arabo- andalou de Fès animera cette soirée en invitant le spectateur à partager et à découvrir un patrimoine riche de ses mélodies, de ses rythmes et de l’élégance et de la délicatesse de sa poésie. Ce concert est organisé par l’institut Cervantes de Fès et l’ambassade d’Espagne à Rabat en collaboration avec l’institut de Musique et d’art Chorégraphique et de la Délégation Régionale de la Culture à Fès. Par ailleurs, l’institut Cervantès de Fès a annoncé qu’il a donné le coup d’envoi de ses cours en presentiel.