Ouverture de la 8ème Rencontre de M'diq du livre et de l'auteur

La 8ème édition de la Rencontre de M'diq du livre et de l'auteur s'est ouverte, dimanche soir au théâtre LallaAicha à M'diq, à l'initiative de l'Association des anciens élèves du lycée qualifiant Fkih Mohammed Daoud, avec la participation d'une pléiade d'intellectuels, d'écrivains, d'académiciens et d'acteurs associatifs. Cette manifestation culturelle, organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication -département de la Culture, de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), du Conseil préfectoral de M'diq-Fnideq, et de la commune de M'diq, a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à l'académicien et géographe Ismail Alaoui. Des témoignages émouvants ont été ainsi présentés à cette occasion, mettant en avant le parcours académique, politique et associatif singulier de M. Alaoui et ses contributions dans les champs académique et intellectuel, notamment le domaine de la géographie. Ils se sont accordés sur le fait que M. Alaoui représente un modèle d'intellectuel engagé en faveur des questions de la société à laquelle il appartient, et qui cherche à comprendre la réalité et à prospecter l'avenir, et de politicien obsédé par l'amour de son pays et ses fermes convictions concernant le développement de l'expérience marocaine en matière de démocratie et des droits de l'Homme. Les intervenants ont souligné que M. Alaoui a maintenu une liaison permanente avec le monde intellectuel et l'universitaire, malgré ses préoccupations et ses responsabilités politiques, puisqu'il est resté préoccupé par les questions intellectuelles et de recherche scientifique, tout au long de la période où il assumait la responsabilité de la gestion des affaires publiques, et de l'organisation partisane.