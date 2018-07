Ouverture de la 5ème édition du Festival Al Haouz

La session d’été de la 5ème édition du Festival Al Haouz a débuté samedi, à Tahanaout, par une parade qui rassemble plus de 400 artistes, acrobates, Oulad Ahmed ou Moussa, traceurs, cavaliers, voltigeurs, musiciens, Ahouach et Gnaoua.

La cérémonie d’ouverture a été marquée aussi par l’inauguration d’un salon de produits d’artisanat et un autre pour les produits de terroir.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé par l’Association Al Haouz pour la culture, l’éducation et le développement, le festival lance l’opération "N9iw Blasstna" et réunit 30 enfants et adolescents du Haouz autour d’ateliers éducatifs.

La session d’été de la 5ème édition du Festival Al Haouz, qui se tient du 7 au 10 juillet sous le thème "Cultures et entrepreneuriat", rassemble des jeunes musiciens d’Al Haouz pour une résidence et propulse dans les rues de la ville de Tahanaout les 10 street artistes du collectif "400 ML" pour la réalisation d’un parcours de 12 peintures murales.

Un duo composé de la jeune artiste peintre de Tahanaout, Meriem Tagadirt et de la photographe sénégalaise, Ina Thiam propose l’exposition "Jeunesses africaines" à Marrakech.

Au programme de cette manifestation, figurent une déambulation emmenée par les troupes traditionnelles locales invitant le public à la rencontre de 90 exposants des salons de l’artisanat, des produits du terroir d’Al Haouz et des cavaliers de la Tbourida, ainsi qu’un parcours des peintres murales qui aboutit à l’espace associatif de Tahanaout dans lequel le public découvrira les œuvres d’artistes sculpteurs accompagnés de jeunes talents d’Al Haouz. Cet événement sera, également, marqué par l’organisation de trois nuits de concerts à Tahanaout, Aït Ourir et Amizmiz et un programme cinéma sur les places publiques d’Imlil, Douar Azrou et Douar Tarzint, ainsi que la nouvelle scène animée par "Block 10" créant la rencontre entre la jeune création musicale d’Al Haouz, de Casablanca, d’Agadir, du Sénégal, du Ghana et du Congo.