Ouverture de la 4ème édition du Festival Anjra pour le patrimoine

Le Festival Anjra pour le patrimoine a été ouvert, vendredi soir dans la commune Khemiss Anjra (province de Fahs-Anjra), sous le thème “Anjra, patrimoine marocain et prolongement de la Méditerranée”.



Le festival, dont l’ouverture s’est déroulée en présence de responsables locaux et régionaux et d’habitants de la commune, vise à renforcer l’identité culturelle de la région et à mettre en avant le rôle du patrimoine en tant que pilier du développement durable dans le pays.



La cérémonie d’ouveture a été marquée notamment par l’organisation d’un carnaval, avec la participation de coopératives venant des villages avoisinants, mettant en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la commune relevant de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Mohamed Nafii Laachiri, président de la Fondation Anjra pour le patrimoine, organisatrice de l’événement, a indiqué que cette manifestation vise à faire connaître la culture et le patrimoine d’Anjra, à promouvoir les coopératives locales et à renforcer le tourisme de montagne dans la région.



Pour sa part, Rachid Laachiri, directeur artistique du festival, a fait savoir que cet événement culturel a également pour but de mettre en avant la nécessité de préserver les spécificités culturelles de la région.

Il s’est, dans ce sens, arrêté sur l’importance de valoriser le patrimoine local et de promouvoir l’identité culturelle de la région, en vue d’un développement local réussi.



Au programme du festival figurent notamment l’organisation d’une conférence sous le thème “Le rôle de la femme rurale dans le renforcement des indicateurs économiques dans la région”, ainsi que la tenue d’une soirée artistique mettant en avant le patrimoine musical de la région.