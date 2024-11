Ouverture de la 2ème édition du Festival national de l'art du Melhoun

Festival de l'humour de Fès



La 11ème édition du Festival de l'humour de Fès aura lieu du 12 au 15 novembre sous le signe "Fès sourit".



La manifestation, organisée par l'Association des humoristes unis pour la culture et les arts avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec la région de Fès-Meknès et le Théâtre Mohammed V, comprend la présentation de plusieurs spectacles humoristiques, dont "Man Zakin" de l'artiste Mohamed Bassou.

Le programme comprend aussi des représentations théâtrales de plusieurs jeunes artistes talentueux.



Le Festival de l’humour de Fès vise à développer la créativité des jeunes dans le domaine de l'humour et de l’animation, à valoriser les œuvres créatives et artistiques, à soutenir et renforcer la culture de l'initiative et de la citoyenneté et à inculquer les valeurs de tolérance et de fraternité.



Les organisateurs souhaitent que cet événement contribue à enrichir le patrimoine culturel et civilisationnel marocain et à consolider le dialogue et la communication.