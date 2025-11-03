Ouverture de la 18e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger

La 18e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT) s’est ouverte, lundi soir au Palais des arts et de la culture, en présence d’un parterre d’universitaires, de dramaturges, d’artistes et d’étudiants marocains et étrangers.



Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de l’Association de l’action universitaire (ASAU) de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, en tandem avec l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), cette manifestation, qui coïncide avec la commémoration du cinquantenaire de la Marche Verte, se veut une véritable plateforme d’expression et de créativité.



Cet événement ambitionne de promouvoir le théâtre universitaire auprès des jeunes et d’encourager l’échange d’expériences culturelles et scéniques entre les universités marocaines et étrangères, dans une perspective de dialogue, d’ouverture et de rayonnement du théâtre universitaire à l’échelle nationale et internationale.



S'exprimant à cette occasion, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a déclaré que le FITUT n’est plus une simple manifestation artistique, mais un rendez-vous culturel enraciné, célébrant la créativité, l’ouverture et la diversité, précisant que cette édition se tient dans un contexte national particulier marqué à la fois par la célébration de la glorieuse Marche Verte et par l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain.



M. El Moumni a, par ailleurs, relevé que ce festival offre aux étudiants un espace d’expression et de partage à travers le théâtre, art de la rencontre et du dialogue, ajoutant que les éditions précédentes ont confirmé l’importance du théâtre universitaire dans la formation des jeunes et dans la promotion des valeurs de tolérance, de communication et d’échange interculturel.



De son côté, la consule générale de France à Tanger et directrice déléguée de l’Institut français, Stéphanie Petitbon, a salué la tenue de cette manifestation culturelle d’envergure, qui confirme la position de Tanger en tant que carrefour culturel majeur favorisant le dialogue et la création artistique, soulignant son rôle essentiel dans le renforcement des échanges artistiques et la promotion du théâtre universitaire.



Pour sa part, le directeur du FITUT, Tahar Elqour, a affirmé que cette manifestation culturelle poursuit son chemin vers l’excellence et l’ouverture internationale, en accueillant des troupes venues de plusieurs pays frères et amis.



Il a également souligné, dans une déclaration à la MAP, que cet événement contribue, à travers le langage universel du théâtre, à renforcer le dialogue des cultures et à promouvoir les valeurs humaines partagées.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation des membres du jury de cette édition, composé de l’actrice et auteure Majida Benkiran, de l’acteur, metteur en scène et dramaturge Mohammed Zaki, de l’expert en communication Ahmed Eddafri et de l’icône du théâtre marocain Saadia Azgoun.



A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à deux grandes figures du théâtre national, à savoir Ahmed Chhima et Khalid Belaziz, en reconnaissance de leurs contributions remarquables à la promotion de la scène artistique marocaine.



Le programme du festival, qui se poursuivra jusqu'au 7 novembre, comprend la présentation de plusieurs pièces théâtrales dans divers espaces culturels de la ville, notamment le Palais des arts et de la culture, l’Université de New England et la Salle Beckett.



Cette édition connaît la participation d’étudiants venus de plusieurs pays, dont l’Egypte, l’Espagne, la France, la Lituanie, l’Italie, le Monténégro, la Pologne et le Portugal, ainsi que des troupes de théâtre universitaire du Maroc venues de différentes villes.



Une visite culturelle à la Kasbah de Tanger, ainsi qu’une table ronde intitulée "Les spectacles du sud marocain : mémoire des lieux et dynamique de la festivité" figurent également au programme de cette édition, qui ambitionne de consolider la place du FITUT comme espace de créativité, de rencontre et de rayonnement du théâtre universitaire.