Ouverture de la 17ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger

La 17è édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT) s'est ouverte, vendredi soir au Centre culturel Ahmed Boukmakh, en présence d'un parterre d'universitaires, dramaturges, artistes et d'étudiants marocains et étrangers.



Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de l’Association de l’action universitaire de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, en tandem avec l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre, se veut une plateforme pour promouvoir le théâtre universitaire auprès des jeunes.



S'exprimant à cette occasion, le président de l'UAE, Bouchta El Moumni, a souligné que cette édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI-2030), qui vise à renforcer l’excellence académique et à développer les compétences transversales des étudiants.



L'organisation de cette manifestation intervient conformément à la dynamique culturelle que connaît la vie universitaire, a-t-il noté, relevant que cette dynamique est l’un des leviers fondamentaux pour améliorer les compétences des étudiants universitaires et affiner davantage leurs talents.



Cette édition s’inscrit donc dans la poursuite des efforts de l'Université pour fournir une plateforme innovante aux étudiants, afin de mettre en lumière leurs talents et développer leur expérience académique et artistique, a relevé M. El Moumni, soulignant que le festival se veut une occasion propice pour l’échange d’expériences entre les étudiants et les artistes professionnels dans le domaine du théâtre.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Tahar El Qor, a indiqué que cette édition vise à renforcer l’esprit de fraternité et les valeurs d’échange, de partage et d'interculturalité parmi les étudiants marocains et étrangers participant au festival.



Cette édition connaît la participation d’étudiants venus de plusieurs pays, dont l'Arménie, la Belgique, l’Egypte, la Tunisie, le Sultanat d'Oman et l’Arabie saoudite, ainsi que des troupes de théâtre universitaire du Maroc venues de différentes villes, notamment Tanger, Fès et Rabat, a fait savoir M. El Qor.



Il a, par ailleurs, noté que cette édition sera marquée par l’organisation d’ateliers sur le théâtre, de débats et d’une conférence sous le thème “La dynamique de l’action culturelle au sein de l’espace universitaire”.



Pour sa part, l’actrice marocaine Jalila Talemsi, membre du jury de cette édition, a affirmé que le FITUT vient mettre en avant l’importance de l’art au sein des universités, appelant, dans ce sens, à intégrer l’art, et plus particulièrement le théâtre, parmi les disciplines principales du parcours universitaire des étudiants.



Le FITUT, rendez-vous majeur du théâtre étudiant dans la région MENA, se veut un lieu de rencontre des étudiants les plus talentueux dans un cadre artistique, culturel et novateur. Il vise à renouer avec le théâtre en animant des pièces de théâtre riches par un mélange intercontinental d'influences, qui seront interprétées devant un public passionné dans une ambiance conviviale.



Fort de seize éditions réussies, le festival revient cette année avec une programmation renouvelée, dédiée à encourager la créativité et l’esprit artistique des troupes universitaires.

Plusieurs prix seront décernés aux troupes en compétition, dont le Grand prix du festival, le prix de la meilleure scénographie, du meilleur acteur, de la meilleure actrice et des droits humains.



Le jury de cette édition est composé de l’actrice Jalila Talemsi, l’acteur Hicham Bahloul, le scénographe Safouat Benhayoun, le critique de cinéma Ahmed Dafri et la journaliste Bouchra Mazih.