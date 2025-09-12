Ouverture de la 14ème édition du Festival international des films d'environnement

La 14ème édition du Festival international des films d’environnement s'est ouverte, mercredi soir à Chefchaouen, à l’initiative de l’Association Talassemtane pour l’environnement et le développement (ATED).



La cérémonie d’ouverture de cet événement, organisé en coordination avec le groupement des collectivités territoriales "Talassemtane", avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM) et du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a été marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde de la culture, de l’art et des médias, ainsi que d’experts en environnement et professionnels du cinéma.



Elle a été ponctuée par un hommage rendu à plusieurs figures influentes dans les domaines du cinéma, du théâtre, des arts et de la communication, qui ont reçu des trophées d’ambassadeurs de l’environnement.



Il s'agit de la réalisatrice marocaine de films documentaires Zineb Chefchaouni Moussaoui, de la journaliste à la chaîne culturelle (Athaqafia) et animatrice de l’émission "Ecologica" Laila El Kharouaa, de la chercheuse en cinéma et professeure à l’Université Ibn Tofail, Laila Rahmouni, ainsi que du cadre éducatif et photographe, Adnan Haqoun.



Cet hommage vise, selon les organisateurs, à mettre en lumière les enjeux environnementaux, en faisant de ces "ambassadeurs" des porte-voix engagés en faveur de la protection de l’environnement et de la promotion de la conscientisation sociale.

Les membres du jury de la compétition internationale des films professionnels (longs et courts métrages) ont été présentés lors de cette cérémonie.



Ce jury, présidé par la réalisatrice Zineb Chefchaouni Moussaoui, est composé de l'écrivain et critique de cinéma, Noureddine Mhakkik, de la directrice du bureau de la Fondation Heinrich Böll (Allemagne), Anja Hoffmann, de la journaliste à la chaîne culturelle (Athaqafia), Laila El Kharouaa et du directeur du Festival international du film environnemental (ECOZINE) en Espagne, Pedro Piñeiro Fuente.



Le jury de la compétition des films amateurs et ceux des établissements scolaires est, pour sa part, présidé par Dr. Laila Rahmouni et composé de Mabrouka Khedir, réalisatrice et journaliste tunisienne spécialisée dans les questions environnementales, Nocem Collado, réalisatrice et productrice espagnole, Mohamad Ali Darwiche, directeur de la plateforme "Al Jazeera 360", et Azeddine Lamine, créateur de contenu environnemental marocain.



S'exprimant à cette occasion, le président de l’ATED, Abdelilah Tazi, a souligné que cette édition, placée sous le thème "Un festival sans plastique", connaît la participation de 24 films en compétition, représentant plusieurs pays, notamment les Etats-Unis d’Amérique, la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Tunisie, ainsi que d’autres pays arabes.

Il a précisé que toutes les œuvres sélectionnées abordent des thématiques liées à la préservation de l’environnement et à la lutte contre la pollution.



Pour sa part, le président du groupement des collectivités territoriales "Talassemtane", Mohamed Sefiani, a mis en avant le rôle important que joue ce festival dans la promotion de la culture, de l’éducation et de la sensibilisation environnementale.



"Dans le cadre de notre partenariat avec l’association organisatrice de cette manifestation, nous nous sommes ouverts aux communes rurales de la province de Chefchaouen, notamment Bab Taza et Talambote (Akchour), à travers la projection de films environnementaux et l’organisation d’un atelier de sensibilisation autour du Géoparc de Chefchaouen et de son importance touristique", a-t-il indiqué.



Il a noté que ce géoparc est en lice pour rejoindre, d’ici la fin de l’année, le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, soulignant que cette reconnaissance viendrait consacrer la richesse géologique singulière de la région, tout en mettant en valeur sa biodiversité ainsi que son patrimoine historique et culturel.



Le festival, qui se poursuivra jusqu’au 13 septembre, ambitionne de s’imposer comme un rendez-vous annuel incontournable dans le calendrier cinématographique au Maroc.



Cette édition se distingue par la création d’un espace unique dédié à la projection d’œuvres innovantes, dont certaines présentées en avant-première, tout en mettant en lumière la relation entre le cinéma et les questions environnementales, à travers une perspective féminine plurielle.



Au programme figure une rencontre intellectuelle visant à explorer le rôle de la femme en tant qu’actrice du discours environnemental, et intervenante dans les domaines des médias, du cinéma et de la recherche académique, avec la participation de chercheurs et d’experts spécialisés dans le domaine.



Il convient de souligner que cette manifestation cinématographique, par la richesse de sa programmation et son ouverture sur les jeunes talents et les établissements scolaires, aussi bien en milieu urbain que rural, œuvre à encourager la créativité dans le cinéma environnemental, et à contribuer à la constitution d’un patrimoine national dans ce secteur stratégique.

