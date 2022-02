Ouverture à Tunis du Festival international du Panorama du court-métrage avec la participation du Maroc

La 7ème édition du festival international du panorama des courts-métrages s'est ouverte mardi en nocturne avec la projection de plusieurs productions, dont "Ziad" du Marocain Yacine Moujahid.



D'après le directeur du festival Kamal Aouij, le court-métrage marocain relate l'histoire de Ziad, "un enfant de six ans, qui se réveille un matin pluvieux, le visage triste. Il ne peut pas sortir car son parapluie s'est cassé, essaie d'en acheter un deuxième avec ses économies, de parcourir de grandes distances pour protéger la tombe de sa mère des gouttes de pluie".



Il a ajouté dans des déclarations à la MAP que "Ziad" a été sélectionné aux côtés du film marocain "Aicha", réalisé par Zakaria Nouri, pour participer à la compétition officielle de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 10 février.



Il a fait savoir que le choix a été porté sur ces deux films marocains en raison de l'importance des thèmes qu’ils traitent et leur intérêt artistique, rappelant que le premier prix de la 6ème édition de ce festival a été remporté par "Encre ultime" du réalisateur marocain Yazid EL Kadiri.



Selon Aouij, la compétition officielle du festival comprend la participation de films produits entre 2020 et 2021, dont des fictions et des courts métrages documentaires représentant 14 pays à savoir le Maroc, la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Egypte, l'Algérie, l'Irak, Bahreïn, Bangladesh, l'Italie, la Turquie, Monténégro, l'Iran et la Tunisie, pays organisateur.



Ces œuvres cinématographiques seront représentées aux différentes sections de cette édition notamment les compétitions du court métrage de fiction, du court-métrage documentaire et du court métrage d'animation. Le directeur du festival a indiqué que trois courts métrages tunisiens ont été sélectionnés pour participer à la compétition officielle du festival. Créé en 2016, le Festival "Panorama" est un rendez-vous cinématographique annuel et compétitif entièrement dédié au format court-métrage, qui se veut un miroir des dernières productions cinématographiques tunisiennes, maghrébines, arabes et internationales.