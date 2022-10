Ouverture à Tétouan du 4ème Festival des poètes marocains

La 4ème édition du Festival des poètes marocains s'est ouverte, vendredi soir au théâtre cinéma Español à Tétouan, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, du secrétaire général du département de la culture au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelilah Afifi, du directeur du département de la culture de l'Emirat de Sharjah, Abdullah Al Owais, de l'ambassadeur de l'Etat des Emirats Arabes Unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, et du directeur des affaires culturelles au département de la culture de l'Emirat de Sharjah, Muhammad Qasir.



Dans une allocution lue en son nom par M. Afifi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que ce festival représente un exemple de la coopération étroite entre le ministère et le département de la culture de l'Emirat de Sharjah à l'Etat des Emirats Arabes Unis frère. M. Bensaid a affirmé que le ministère est fier d'organiser ce genre de festivals culturels et salue hautement les efforts continus déployés par le département de la culture de Sharjah pour soutenir de telles initiatives, qui visent à renforcer l'action culturelle arabe commune, saluant les efforts consentis par la Maison de la poésie de Tétouan et son grand professionnalisme en matière d'organisation des différents activités et événements culturels.



Il a relevé que cette édition, qui intervient après une suspension de deux ans due à la pandémie de Covid-19, est marquée par une programmation riche et diversifiée, avec la présence de poètes de renom.



Pour sa part, M. Al Owais a affirmé que la continuité et la pérennité du partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le département de la culture de Sharjah ont permis de renforcer la coopération bilatérale au service de la culture arabe, et de continuer à organiser plusieurs activités culturelles.



Il a noté que la diversité des activités culturelles s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'affection et de communication entre les Emirats arabes unis et le Maroc, et reflète l'importance de la coopération bilatérale dans la promotion de la culture arabe et de ses symboles.



Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage rendu à la poétesse Wafae El Amrani, icône de la poésie marocaine contemporaine, et à l'écrivaine Maâ Al Aynayn, professeure de littérature andalouse à la Faculté des lettres et sciences humaines de Rabat.



Elle a été ponctuée aussi par un grand concert musical donné par la diva de la chanson marocaine, Latifa Raafat, qui a interprété avec brio un florilège de ses tubes puisés de son riche répertoire classique, notamment ses fameux titres "Ana f arak ya yema" et "Maghyara".



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le directeur de la Maison de la poésie de Tétouan, Mokhlis Sghir, a souligné que le festival a fait son grand retour après deux ans d'interruption à cause de la pandémie, relevant que cette édition est l'occasion pour les férus de la poésie au Maroc en général, et à Tétouan en particulier, de rencontrer une vingtaine de poètes qui participent pour la première fois au festival.



Cet événement a été marqué par l'organisation de la première soirée poétique, avec la participation des poètes Wafae El Amrani, Driss Issa et Omar Raji.



Au programme de cet événement de trois jours figurent une conférence sous le thème "Revues de poésie... du format papier au numérique", des lectures poétiques qui seront données par plusieurs poètes, dont Abdesslam El Moussaoui, Redouane Aissaten, Houda El Fechtali, Abdeljawad El Oufir, Khalid Raissouni, et Abderrahim Khassar, ainsi que des soirées et des rencontres poétiques, en plus d'un hommage qui sera rendu aux artistes-peintres participant à cette édition.