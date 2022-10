Ouverture à Settat du 14ème Festival national du film d'amateurs

La 14ème édition du Festival national du film d'amateurs s'est ouverte, mardi soir au centre culturel de Settat, avec la projection du film "Hams Al Mamarat Adayika", réalisé par les frères Damir et Hassan El Yacouti. Le film a participé à plusieurs festivals et remporté 16 prix dont les prix du meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario authentique. Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le président de l'Association 7ème art et directeur du festival, Said Nidam, a souligné qu'après l'arrêt imposé par la crise sanitaire du coronavirus, le festival est de retour avec une programmation riche et variée, notant que cette édition reçoit des réalisateurs et directeurs de festivals étrangers pour faire découvrir au public d'autres écoles cinématographiques. La 14ème édition connaît la participation du cinéma omani étant donné qu'il représente une nouvelle expérience dans l'industrie cinématographique avec l'invitation des directeurs des festivals Al Batina et Mascate pour amorcer un dialogue et échanger sur les nouvelles perspectives de coopération en matière du cinéma, a poursuivi M. Nidam. Au programme du festival figure aussi un master class, encadré par le réalisateur Raouf Sebbahi, outre un colloque sur le cinéma d'animation qui sera animé par un parterre de spécialistes de ce genre d'expression du Maroc et d'ailleurs, a-t-il dit. Et d'ajouter que dans le cadre du projet culturel du festival, le programme prévoit des débats autour des films en lice dans la compétition officielle et la signature et la présentation d'un ouvrage sur le cinéma. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'hommage rendu à l'un des fondateurs des ciné-clubs à Settat, en l'occurrence Abdeslam Abou Ibrahim qui a amplement contribué à la promotion du cinéma dans la ville. A cet égard, M. Abou Ibrahim s'est dit ému et heureux de cet hommage, rappelant le processus de création des ciné-clubs à Settat qui a débuté en 1973, une époque marquée parla domination du cinéma commercial. 21 films sont en lice dans la compétition officielle du 14ème Festival national du film d'amateur de Settat, organisée par l'Association du 7ème art en coordination avec la Fédération marocaine du cinéma d'amateurs. Il s'agit notamment de "Mondo Moda Taouila" de Jaouad Ahsini, "Aswarona Addakhiliya" de Mustapha Diane, "Yak Al Bhar" de Yassine Samih, "Laysa Khatai" d’Issam Chahbouni, "Mag" de Lahcen Dassi, "Guelmim Alati Fi Khatiri" d’Anas Zemati, "Charkh" de Bellal Taouel, "Daaoua Ila Raks" de Hamza Boumehraz, "Yaoum Addi" de Taoufik Faqir.