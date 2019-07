Ouverture à Saïdia de la 11ème édition du Salon régional du livre

La ville de Saïdia a abrité, lundi soir, la cérémonie d'ouverture de la 11ème édition du Salon régional du livre qui se tient à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication -secteur de la culture- jusqu’au 14 juillet courant.

Cette manifestation, dont la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Berkane, Ali Habouha, connaît la participation d’exposants représentant des maisons d’édition nationales et régionales, de librairies locales et d’associations actives dans le domaine de la culture et de la créativité, en sus de stands dédiés à des institutions publiques.

Le directeur régional de la culture dans l’Oriental, Mountassir Loukili, a fait savoir que ce salon, organisé sous le thème "Le livre et la mer … le plaisir de l’exploration", rendre dans le cadre des efforts du ministère de la Culture visant à soutenir et promouvoir le livre et à encourager la lecture dans différents milieux et auprès de toutes les catégories.

Il a ajouté dans une déclaration à la Map que le choix de la ville de Saïdia pour abriter cette 11ème édition est dicté par la volonté d’enrichir le programme culturel et artistique estival dans la "Perle bleue" et d’encourager les estivants à la lecture.

En parallèle avec l’exposition de livres, cette édition, animée par plusieurs éditeurs, intellectuels, écrivains et artistes, comprend également des colloques, des ateliers et des activités artistiques, en plus de rencontres de signature d’un nombre d’ouvrages, notamment des recueils de poésie, des romans, entre autres.

Des participants à ce salon ont salué cette initiative qui associe le plaisir des vacances à celui de la lecture. Pour Lamiae Lahmami, une exposante venue de Tanger, cette expérience agréable et enrichissante permet aux estivants de profiter de la fraîcheur de la mer tout en s’adonnant aux plaisirs de la lecture et de la découverte.

Cet événement propose, en effet, un programme culturel diversifié, notamment une exposition d’art plastique, des soirées poétiques et des ateliers thématiques, dont un dédié aux enfants et d’autres au dessin et au cinéma.

De même, des écrivains et critiques littéraires de la région de l’Oriental animeront un colloque pour examiner l’état des lieux de la création littéraire dans cette région, notamment au niveau de la poésie, du roman, de la nouvelle et du théâtre.

Le programme concocté pour cette édition prévoit un colloque sur le thème "La province de Berkane : découvertes archéologiques et enjeux du développement" et bien d’autres activités culturelles et artistiques.

Cette manifestation est organisée avec l’appui de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives (ministère de la Culture), en partenariat avec la wilaya de l’Oriental, la préfecture de la province de Berkane, la commune de Saïdia, et en coopération avec le Conseil régional et l’Agence de développement de l’Oriental.