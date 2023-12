Ouverture à Kénitra de la 6ème édition du Festival espace théâtral international

La 6ème édition du Festival espace théâtral international s'est ouverte, mercredi à Kénitra, à l’initiative de la Troupe de l’espace théâtral, en commémoration du trentenaire de sa création.



Organisée en partenariat avec le Centre culturel de Kénitra, cette édition, dont le dernier rendez-vous date de 2018, reprend ses droits après la pandémie de Covid-19 en consécration du noble message de l’art théâtral et de son rôle dans le renforcement des valeurs d’ouverture.



L’édition de cette année constitue une opportunité pour rendre hommage à plusieurs grandes figures qui ont marqué cette troupe, fondée en 1993 par le réalisateur Youssef Sassi.



A cette occasion, le public a assisté à la projection d'un film relatant les grands moments des précédentes éditions ainsi que les nouveautés de cette année, en plus de la présentation de la pièce de théâtre "Jouarou", interprétée par la troupe "Candella art" et réalisée par Abdelkrim Abarnouss.



Pour la directrice du festival, Fatima Douimig, ce rendez-vous, lancé en 2014, a eu pour but, tout au long de ses éditions, de se positionner en tant que "levier" de l’action culturelle à Kénitra, en invitant des troupes de théâtre du Maroc et de l'étranger.



Après une interruption de quatre ans, l’édition de cette année coïncide avec le 30ème anniversaire de la fondation de la Troupe de l’espace théâtral, a-t-elle relevé à cette occasion, notant qu'il s'agit d'une occasion de renouer les liens avec les amateurs de l’art théâtral à Kénitra.



La Troupe de l’espace théâtral entreprend des actions avec la jeunesse de la région, à travers une série d’ateliers, afin de former une génération passionnée par l’art théâtral, citant à titre d'exemple, l’expérience théâtrale "Adios Fantasio", qui a vu la participation des étudiants de la Licence professionnelle des métiers du théâtre et arts du spectacle, de l’Université Ibn Tofail de Kénitra, et dont la présentation est programmée lors de cette édition.



Au programme figure également une master class animée par le réalisateur et acteur Youssef Sassi, qui porte sur les exercices les plus importants dans les techniques d’improvisation théâtrale, suivie de la présentation d'une pièce théâtrale, mise en scène et réalisée par Idriss Kissra



En outre, le programme prévoit l’organisation d’un atelier d'interprétation et de langage de l’espace théâtral, encadré par Mouad Biyari, suivi d’une exposition de photographies du répertoire de la Troupe de l’espace théâtral, en plus de la présentation de la pièce de théâtre, intitulé "Water resist", qui est un monodrame, interprété par Fatima Douimig.



La clôture du festival, qui se poursuit jusqu'au 30 décembre, prévoit l’organisation d’un atelier d'expression corporelle, encadré par Jaouad El Ouardi, en plus d’une cérémonie en célébration de la Journée mondiale de la langue arabe outre des hommages aux grandes figures de la Troupe de l’espace théâtral.