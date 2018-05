Ouverture à El Jadida du 6ème Forum de la mer

La 6ème édition du Forum de la mer d’El Jadida a ouvert ses portes mercredi, en présence de nombreuses personnalités dont des autorités nationales et locales, des responsables universitaires, des experts, ainsi que de plusieurs étudiants. Cette édition, tenue sous le thème «Citoyens de la mer» et qui se poursuit jusqu’au 6 mai courant dans plusieurs sites de la ville, invite les participants à découvrir les initiatives citoyennes, qu’elles soient maritimes, littorales, terrestres, mais aussi numériques, visant à protéger ou exploiter durablement les ressources des océans et des mers. Des séances plénières, des ateliers d’experts nationaux et internationaux, des conférences, de grands témoins, mais également des projections de films, des lectures publiques, des activités culturelles, sportives et éducatives inviteront le public à penser et à interroger leur rôle de «citoyens de la mer» dans la préservation des écosystèmes marins et côtiers.

En six ans, le Forum de la mer d’El Jadida est, en effet, devenu un port d’attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer marocains et internationaux. Marins, pêcheurs, ministres, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels… tous s’y retrouvent chaque année au mois de mai dans un esprit d’ouverture et de dialogue. Avec un souhait partagé : amener les Marocains à mieux connaître la mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la mer et des zones littorales.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d'ouverture, la secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi, a salué «la relation particulière» qui s'est instaurée entre les décisions politiques et la dimension écologique, relevant que le Maroc «a grandement besoin de ce genre de mobilisation sociétale et citoyenne».

L'engagement des acteurs de la société civile, qui vient en appui aux efforts des parties institutionnelles, est à même de contribuer à la protection «des énormes potentialités côtières et halieutiques» et «parer la menace que représente le réchauffement climatique sur l’écosystème et la biodiversité du littoral», a-t-elle dit. Pour sa part, le président du Forum, Mehdi Alaoui M’daghri, a mis l'accent sur le rôle de tout un chacun dans la collecte des informations qui serviront à «construire des stratégies de protection du littoral du Royaume et pour en faire une ceinture bleue». De son côté, le président du comité scientifique du Forum, Pr. Miloud Loukili, a précisé qu’il s’agit d'une session «stratégique», puisqu’elle dessine les contours d’une véritable culture de la mer, avant de rappeler que, dans le sillage de la dynamique insufflée par SM le Roi Mohammed VI, le Maroc oeuvre «à faire de la mer un levier fondamental du développement économique, social et éducatif de notre pays».

Il est, enfin, à rappeler que le Forum de la mer est organisé par Eganeo, cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable et l'organisation d'évènements et Planète citoyenne, ONG pour le développement durable et la protection de l’environnement. Résolument tournée vers l’action, Planète Citoyenne a pour principales missions: l’éducation et la formation, la sensibilisation au développement durable, l’organisation et la participation à des évènements, la conduite d’actions de terrain, le lobbying et la communication.