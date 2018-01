Ouverture à Addis-Abeba des travaux du 30ème Sommet africain

La lutte contre la corruption, l’intégration, la libre circulation des personnes, la migration, le terrorisme, la paix et la sécurité pour l’avenir du continent sont les sujets prioritaires de l'Union africaine (UA), ont insisté, dimanche à Addis-Abeba, plusieurs dirigeants africains à l'ouverture du 30è Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement.

Dans son allocution à l'occasion, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA, a déclaré que "la prégnance du fléau du terrorisme continue à faire des ravages dans le bassin du Lac Tchad, le Sahel et la Corne de l'Afrique", appelant à "renforcer l'action qui est la nôtre dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité avancée".

A cet égard, il a exhorté tous les Etats membres de l'UA et autres acteurs concernés "à fédérer leurs efforts pour trouver des réponses à ces crises et réaliser l'objectif de faire taire les armes à l'horizon 2020".

Sur la question de la migration, M. Faki Mahamat a évoqué les tendances migratoires dangereuses, exhortant les dirigeants africains à créer des opportunités afin de mettre fin à la migration irrégulière.

"Il nous faut créer des perspectives pour les jeunes qui s'embarquent dans l'aventure de la traversée d’étendues désertiques et d'océans à la recherche d'un illusoire paradis de l'autre côté de la Méditerranée", a-t-il appelé.

Par ailleurs, M. Faki Mahammat a cité trois exigences, qui émanent de toutes les régions du continent et de toutes les catégories sociales, à savoir l'accélération des réformes institutionnelles de l'UA, l'accélération de l'intégration, "passage obligé de notre développement", et enfin l'accélération des efforts de promotion de la paix, de la justice et de l'inclusion, qui sont des "conditions essentielles à la cohésion sociale".

Le chef de l'exécutif de l'UA a aussi insisté sur la lutte contre les flux illicites de capitaux hors d'Afrique. "L'arrêt de cette hémorragie est impératif et les Etats membres doivent faire de ce combat une priorité", a dit le président de la Commission de l'Union africaine.

Les dirigeants africains devraient discuter, lors de cette session, d’autres questions à l'ordre du jour, dont l’examen des rapports du Conseil exécutif et du président de la Commission pour l’année 2017, ainsi que celui sur la mise en œuvre des Déclarations de l'Assemblée de l’UA qui comprennent un engagement solennel sur le Marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA), projet phare de la première décennie de mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA.

"Voilà une initiative dont la concrétisation est attendue depuis bien longtemps", a dit M. Faki, faisant référence au lancement, au cours de ce sommet, du Marché unique du transport aérien en Afrique.