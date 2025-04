Oujda accueille le 15è Forum international de l’étudiant

La ville d’Oujda a accueilli, les 18 et 19 avril, la 15è édition du Forum international de l’étudiant, organisé à l’initiative du Groupe de l’étudiant marocain.



L'organisation de cet événement, qui vise à accompagner les étudiants dans leurs choix d'orientation post-baccalauréat, s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à adapter les formations académiques et professionnelles aux besoins du marché du travail, et à renforcer les chances des jeunes de faire des parcours professionnels réussis fondés sur des choix bien étudiés et précoces.



Ce rendez-vous annuel, qui a connu la participation d'universités, d'écoles supérieures et d'instituts publics et privés, a servi de plateforme aux exposants nationaux et internationaux pour rencontrer les élèves, les étudiants et les parents et leur fournir des informations et des données détaillées sur les établissements de formation marocains et étrangers, ainsi que les critères de sélection et les dates des examens pour l’accès aux écoles supérieures.



Le responsable du Forum international des étudiants à Oujda, Abdelhai Mettaki Sbai, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cet événement offre une opportunité précieuse aux jeunes, notamment les élèves de la deuxième année du baccalauréat, afin de bien choisir leurs voies de formation, notant que l'édition de cette année a tablé sur plus de 10.000 visiteurs des différentes provinces de la région de l'Oriental.



Il a expliqué que le Forum, à travers la diversité et la multiplicité des établissements participants, cherchait à apporter des réponses concrètes aux questions des étudiants sur leur avenir académique, tant au Maroc qu'à l'étranger, et ce à travers la présentation des programmes éducatifs, des perspectives de carrière et des conditions d'admission et d'inscription.



De leur côté, un certain nombre d’étudiants ont mis l’accent sur l’importance de cette initiative, ajoutant que cet événement éducatif leur a donné l’occasion de connaître des établissements de formation, nationaux et internationaux, de découvrir les opportunités de formation spécialisée et de recevoir des conseils qui les aideront à avoir une vision claire pour une meilleure orientation concernant leurs futurs parcours académiques et professionnels.