Oujda : Forum de l'orientation scolaire pour les élèves du baccalauréat

Le forum provincial de l'orientation scolaire, professionnelle et universitaire (édition 2024), organisé au profit des élèves du baccalauréat, s'est ouvert jeudi à Oujda.



Ce forum est initié par l'Académie régionale d'éducation et de formation de l'Oriental, en partenariat avec l'université Mohammed 1er et la direction provinciale de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports d'Oujda-Angad, sous le signe "Une bonne orientation, base de réussite scolaire et professionnelle".



Cette manifestation a vu la participation de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle publics et privés dont les stands constituent un espace de communication avec les candidats au baccalauréat.



Le directeur du centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de l'AREF de l'Oriental, Sedik Boukharfan a indiqué à la MAP que le forum de cette année a vu la participation de plus de 34 établissements, dont des instituts relevant de l'université Mohammed 1er d’Oujda et d'autres établis dans les régions de Rabat, Fès et Meknès, outre l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).



M. Boukharfan a ajouté que cette manifestation, qui cible plus de 3.000 élèves de la 2ème année du baccalauréat, constitue une opportunité pour les élèves de communiquer directement avec les représentants de ces établissements universitaires et de formation afin de connaître les offres d’études après le baccalauréat.



Il a également noté que l'objectif de cette rencontre, organisée en coopération avec l'association des jeunes entrepreneurs pour le développement et le centre régional d'orientation scolaire et professionnelle de l'Oriental, consiste à fournir aux étudiants la possibilité de faire un choix judicieux qui leur permettra de réussir leur parcours scolaire ainsi que leur intégration dans la vie professionnelle en fonction des besoins du marché du travail aux niveaux régional et national.