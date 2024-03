Ouarzazate : session de formation au profit des femmes entrepreneuses

"L'étude de marché, étape incontournable pour réussir mon projet", est le thème d’une session de formation au profit des femmes entrepreneuses organisée, récemment à Ouarzazate, à l’initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Drâa-Tafilalet.



Initiée en partenariat avec la Coopérative "Riyadat Al Amal pour les services" de Ouarzazate, cette formation s’est articulée autour des clés de réussite et des bonnes pratiques en matière de planification et d’étude de marché.



Plus de 30 femmes dirigeantes d’entreprises et présidentes de coopératives ont pris part à cette formation, qui s’insère dans le cadre d’un programme de la CCIS de Drâa-Tafilalet visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin à travers le développement des capacités des femmes entrepreneuses et des organisations féminines, rapporte la MAP.



Selon les organisateurs, cette initiative s’assigne pour objectif de doter les entrepreneuses de la province de Ouarzazate de techniques et connaissances nécessaires pour faire aboutir leurs projets et réussir à s'implanter sur le marché.



Les participantes à cette formation ont ainsi abordé les techniques d'études de marché, le processus de collecte, de tri et d'analyse systématique des données sur le marché cible et ses besoins, les stratégies de soutien et d’appui aux entreprises et les mécanismes de préparation des plans d’affaires et de financement des projets.



Intervenant à cette occasion, Mohamed Dekhis, président de la Coopérative "Riyadat Al Amal pour les services", a souligné que cette initiative vise à encourager la participation des femmes à l’économie nationale à travers le développement des capacités et la stimulation de l’esprit entrepreneurial.



Abordant le thème choisi pour cette formation, M. Dekhis a relevé que l’étude de marché constitue une étape cruciale pour la réussite dans l'entrepreneuriat, expliquant qu’il s’agit d’un processus incontournable qui permet de réduire les risques d'échec et prendre les mesures adéquates pour s’implanter durablement sur le marché.



Lors de cette session, l’accent a été mis également sur l’importance d’une gestion entrepreneuriale moderne et raisonnable, ainsi que sur la nécessité d’une plus grande participation féminine dans le domaine de la gestion des entreprises.