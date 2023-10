Ouarzazate à l'heure du 6ème Salon régional du livre de Drâa-Tafilalet

La 6ème édition du Salon régional du livre de Drâa-Tafilalet s'est ouverte, mercredi à Ouazazate, avec la participation de plus de 30 exposants représentant des maisons d’édition nationales, des librairies locales et des institutions gouvernementales et non gouvernementales.



Organisée par la Direction régionale de la culture à Drâa-Tafilalet, cette manifestation vise à encourager la lecture publique, à accompagner les écrivains et créateurs, à faire connaître le rôle des maisons d’édition marocaines et à sensibiliser les citoyens à l’importance de la lecture et de la culture.



Ce salon régional, placé sous le slogan "La lecture, une nourriture pour l’âme et un pari du développement", comprend plusieurs stands destinés à présenter aux visiteurs des ouvrages dédiés aux enfants, des livres d’histoire, des ouvrages écrits en plusieurs langues, outre un rayon spécial dédié aux parutions des écrivains et créateurs de la région.



"Le Salon régional du livre de Drâa-Tafilalet s’impose aujourd’hui en tant que plateforme incontournable de rencontre et d’échange entre la jeunesse de la région et les exposants", a déclaré à cette occasion Mohamed Amzil, directeur régional de la culture à Drâa-Tafilalet.



Dans une déclaration à la MAP, M. Amzil a indiqué que cet évènement annuel, qui se poursuivra jusqu’au 31 octobre, vise surtout à inciter les populations locales à la lecture grâce à un programme riche et varié, ajoutant que les livres présentés au public à travers les stands du salon concernent plusieurs domaines, notamment la littérature, le patrimoine, l’histoire, l’art et la culture.



Au programme de cette édition, figure l’organisation de diverses activités, notamment des séminaires, la signature de nouvelles publications, des lectures de poésie, des expositions artistiques, ainsi que des activités récréatives ciblées et d’ateliers destinés aux enfants. En outre, l’événement rendra hommage à plusieurs figures issues du monde artistique et culturel.



Selon les organisateurs, la tenue du Salon régional du livre de Drâa-Tafilalet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en matière de promotion de l'industrie de l’édition et du livre et d’accompagnement des écrivains et créateurs.