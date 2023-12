Ottawa annonce des visas temporaires pour les habitants de Gaza ayant de la famille canadienne 

Le Canada va mettre en place à partir de janvier un programme d'immigration pour permettre aux habitants de la bande de Gaza ayant de la famille canadienne de demander un visa temporaire, a annoncé jeudi Marc Miller, le ministre de l'Immigration.



Le gouvernement de Justin Trudeau accordera un permis de séjour temporaire de trois ans aux membres de la famille élargie de citoyens canadiens (époux, enfants, petits-enfants, frères et soeurs, parents ou grands-parents) qui souhaitent quitter Gaza, a déclaré le ministre à la presse.



"Nous savons que de nombreux Canadiens sont inquiets pour la sécurité de leurs proches à Gaza, c'est pourquoi nous annonçons des mesures d'immigration temporaires", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse, même s'il a précisé qu'il était actuellement "extrêmement difficile de quitter Gaza".



"Le Canada ne détermine pas qui, quand ou combien de personnes pourront traverser" le poste-frontière de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, seul passage reliant le territoire palestinien au reste du monde, a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, plus de 600 Canadiens et de résidents permanents ont pu quitter Gaza par ce point de passage.



Après l'attaque du 7 octobre qui a fait, selon les autorités israéliennes, environ 1.140 morts, en majorité des civils, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas, pilonnant le territoire palestinien, l'assiégeant et menant une vaste opération terrestre depuis le 27 octobre.



Le gouvernement du Hamas a annoncé mercredi que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 20.000 morts depuis le début de la guerre, dont au moins 8.000 enfants et 6.200 femmes.