Omar Zniber : Le Maroc vivement préoccupé par le transfert par le pays hôte de ses pouvoirs à une entité non-étatique

Le Maroc demeure particulièrement préoccupé par la situation dans les camps de Tindouf face au transfert par le pays hôte de ses pouvoirs, à un acteur non étatique et séparatiste, sur son territoire, «maintenant ainsi une situation sans précédent dans le droit international», a souligné, mercredi à Genève, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations unies, Omar Zniber.

Intervenant lors d'une réunion sur la «Mise à jour des opérations du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», dans le cadre de la 77ème réunion du Comité permanent du Programme du HCR, il a «dénoncé, une fois de plus, la militarisation des camps de Tindouf, en violation des conclusions de ce comité stipulant que les pays hôtes assument la responsabilité d'assurer le caractère civil et humanitaire d'asile».

Concernant le nombre de la population retenue dans les camps de Tindouf, et malgré l'existence de rapports démentant les chiffres officiels biaisés avancés par les autorités algériennes, en particulier le communiqué du HCR du 28 septembre 2018, «le représentant du pays hôte persiste à avancer des chiffres aléatoires, fictifs et gonflés, et qui sont, de surcroit, motivés politiquement et en contradiction avec le caractère humanitaire des discussions au sein du Comité permanent», a relevé le diplomate marocain.

«Dans ce contexte, il est important de souligner que les seuls chiffres à considérer résulteront de l'enregistrement formel de cette population selon les normes et critères établis par le HCR à la faveur de sa longue expérience et de sa pratique consacrée dans ce domaine», a-t-il enchaîné.

Par conséquent, a-t-il ajouté, le Maroc renouvelle ses appels au HCR de procéder à l'enregistrement de cette population, conformément à son mandat et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte du fait que l'enregistrement améliore l'intégrité des opérations du HCR en réduisant le risque de fraude et de détournement.

Lors de cette réunion, Omar Zniber a évoqué, par ailleurs, les efforts pertinents du Maroc en matière de gestion de la question migratoire, notant que le Royaume a poursuivi l'année dernière des efforts importants en termes de démantèlement des réseaux de trafic de migrants et d'avortement des tentatives de migration irrégulière, en plus des actions visant la prévention et l'assistance aux victimes et aux personnes vulnérables, en particulier les opérations de recherche et de sauvetage de migrants en situation de détresse en mer.

«Ces résultats significatifs démontrent la contribution majeure du Maroc en termes de sécurité régionale, car il assume l'entière responsabilité de la gestion des migrations solidaires et travaille avec ses partenaires pour ancrer concrètement le principe de la responsabilité partagée», a-t-il dit.