Omar Sy s'associe avec la plateforme HBO Max

Exposition



Le vernissage de l’exposition collective "Le droit de vivre", qui fait le pari de la culture comme moyen d’élargir la mobilisation pour l’abolition de la peine de mort, a eu lieu, jeudi à l’espace d’art "Artorium" de Casablanca.



Organisée à l’initiative de la Fondation TGCC pour l’art et la culture avec le soutien de la Fondation Ajial pour la protection et la promotion des droits de l’Homme, cette exposition donne à voir les œuvres de 13 artistes plasticiens marocains portant le même message "le droit de vivre".



Dans une déclaration à la MAP, Younès Ajarraï, commissaire de l’exposition, a indiqué que l’objectif de cette exposition est de relancer le débat autour de l’abolition de la peine de mort au Maroc, en impliquant les artistes et les intellectuels. "Il existe des associations et des réseaux marocains qui travaillent là-dessus. Mais l’idée était de décentrer le regard d’une certaine manière et de demander à une autre catégorie d’intervenants de prendre position", a-t-il expliqué.

Au Maroc, la peine de mort n’est plus appliquée depuis 1993, a-t-il rappelé, estimant qu’"il est temps aujourd’hui d’abolir la peine de mort au niveau du Code pénal".



Le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), Driss El Yazami, qui fait partie du comité d’organisation de cette exposition aux côtés de Younès Ajarraï et de l’écrivain et artiste, Mahi Binebine, a de son côté souligné que "pour relancer le débat autour de l’abolition de la peine de mort, il faut que les artistes, les romanciers, les poètes se mobilisent".



Jude Law



Disney a annoncé jeudi une nouvelle série télévisée dans l'univers Star Wars avec l'acteur Jude Law à l'occasion d'une convention en Californie durant laquelle aucun nouveau long métrage n'a été évoqué, le géant du divertissement se concentrant sur le streaming. Harrison Ford et Ewan McGregor sont apparus sur scène devant une foule de passionnés à Anaheim, près de Los Angeles, pour la "Star Wars celebration", une convention qui se tient, régulièrement pour la sortie d'un nouveau film. Mais les séries télévisées ont dominé jeudi soir la présentation d'introduction, où les fans ont découvert des extraits de la série à paraître "Andor" et de la troisième saison de "The Mandalorian".



Surtout, Disney a confirmé la création de la série "Skeleton Crew", dans laquelle jouera la star britannique Jude Law et qui sera réalisée par Jon Watts, le réalisateur du dernier Spider-Man. "C'est l'histoire d'un groupe de gosses d'environ dix ans venus d'une toute petite planète, et ils se perdent accidentellement dans la galaxie de Star Wars", a déclaré Jon Watts pour décrire la nouvelle série.



La présentation avait débuté avec la présence d'Ewan McGregor et Hayden Christensen, qui ont tout deux repris leurs rôles de la seconde trilogie de films, diffusée autour des années 2000, pour la série "Obi-Wan Kenobi".



Deux épisodes devaient en être projetés jeudi en avant-première aux fans, un jour avant qu'ils ne soient disponibles sur la plateforme de streaming Disney.