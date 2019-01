Omar Sy de retour au pays de ses ancêtres dans “Yao”

Dans son nouveau film "Yao", en salle mercredi 23 janvier 2019, Omar Sy délaisse le rôle d'amuseur public qui a fait son succès pour un émouvant retour aux sources au Sénégal, la terre de ses ancêtres. Le comédien et humoriste natif de Trappes interprète le rôle d'un acteur célèbre qui part à la découverte du Sénégal dont sa famille est originaire. Un rôle forcément très personnel, qui fait écho à son propre parcours, même s'il s'en distingue. "Omar est central dans ce projet", confirme le réalisateur Philippe Godeau ("Un dernier pour la route") dans les notes d'intention du film. "J'avais l'intuition qu'il avait besoin de se confronter de nouveau à ses racines et qu'il serait bon qu'il le fasse devant une caméra."

Connu pour incarner des personnages pleins d'humour et d'allant, l'acteur d"Intouchables" et de "Chocolat" livre une performance toute en retenue. Dans ce film, il est Seydou Tall, acteur renommé passé par la case écriture, qui est invité à Dakar pour un festival littéraire. Récemment séparé de sa compagne, il rêve d'emmener son jeune fils "découvrir la terre de ses ancêtres", mais finit par partir seul. Sur place, il croise la route de Yao, 13 ans, un de ses admirateurs.

Le jeune garçon, incarné par Lionel Basse, a fugué de son village pour rencontrer son idole. Seydou décide de le ramener chez lui et de fil en aiguille, entame un voyage sur la route, à travers ce pays qu'il connaît à peine. Road movie intime, "Yao" se révèle touchant, offrant au passage une vision moderne de l'Afrique, avec un personnage comme celui de Gloria, chanteuse incarnée par la star malienne Fatoumata Diawara, qui a collaboré récemment avec Matthieu Chedid.

"Je crois que j'ai recoloré mes souvenirs d'enfance et mes liens avec l'Afrique en tournant ce film", a confié Omar Sy lors de la promotion. L'acteur, qui a grandi à Trappes, en région parisienne, et vit aujourd'hui à Hollywood avec sa famille, s'est régulièrement rendu au Sénégal dans son enfance, contrairement à son personnage, et continue d'y aller.