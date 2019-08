Olivia Wilde passera derrière la caméra

L'actrice Olivia Wilde devenue récemment réalisatrice signera son deuxième long-métrage pour le cinéma avec un thriller baptisé "Don't Worry, Darling", a annoncé Deadline. Olivia Wilde sera par ailleurs productrice de ce projet centré sur une femme au foyer des années 50.

Après "Booksmart", sorti en mai dernier en France, Olivia Wilde repassera derrière la caméra avec "Don't Worry, Darling". Elle retrouvera Katie Silberman, l'une des scénaristes de son premier film, ainsi que le producteur de "Ça", Roy Lee, et Miri Yoon avec qui elle produira ce nouveau projet.

Décrit comme un "thriller psychologique pour l'époque de Times Up", l'histoire suivra la vie d'une femme au foyer dans les années 1950 dont la réalité va commencer à se fissurer, révélant ainsi une troublante vérité enfouie.

Katie Silberman retravaille un premier jet du scénario signé des frères Shane et Carey Van Dyke ("Into the Dark"). Pour le moment, aucun studio n'est rattaché au projet et les dates du tournage doivent encore être fixées.

Olivia Wilde, révélée par la série "Dr House", a fait ses premiers pas de réalisatrice avec la comédie "Booksmart" sortie le 24 mai dernier en France. Jusqu'à présent, le film a engrangé près de 23 millions de dollars de recettes dans le monde.

Du côté de sa carrière d'actrice, l'interprète de "Numéro 11" dans "Dr House" sera à l'affiche du prochain film de Clint Eastwod, "La Ballade de Richard Jewell" dont la sortie est prévue pour 2020. Pour ce drame inspiré d'une histoire vraie, Olivia Wilde donnera la réplique à Jon Hamm, Sam Rockwell et Kathy Bates.