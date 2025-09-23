OCP Nutricrops signe deux Memorendums d’entente pour transformer le CO2 capturé en solutions durables

OCP Nutricrops, OCP Green Water et INNOVX ont signé, récemment à Casablanca, deux protocoles d’accord (MoUs) pour faire progresser la valorisation à l’échelle industrielle du CO2 capturé sur la plateforme industrielle de Jorf Lasfar, la plus grande plateforme intégrée de production d’engrais phosphatés au monde, le transformant en solutions durables pour l’eau et l’agriculture.



Ces accords établissent les bases d’une collaboration à long terme, positionnant le CO2 comme un catalyseur stratégique à travers plusieurs secteurs à forte croissance, de la sécurisation de l’approvisionnement d’eau à la promotion de l’agriculture et de l’innovation industrielle, indique un communiqué conjoint.



A partir de 2027, des unités de production d’engrais seront équipées de modules de capture carbone, avec une capacité de CO2 annuelle significative, fait savoir le communiqué, notant que ces volumes sont conçus non seulement pour répondre aux besoins de OCP Green Water pour ses projets de dessalement et à ceux d’INNOVX pour la production de solutions riches en carbone et en soufre, mais aussi pour servir l’industrie marocaine au sens large, en fournissant une nouvelle source d’apport en carbone.



Une étape décisive transformant les défis de la décarbonisation en opportunités



Face à la croissance démographique, à l’urbanisation rapide et au changement climatique qui intensifient la pression sur les systèmes alimentaires, OCP Nutricrops poursuit une feuille de route à deux volets, conformément aux objectifs de décarbonisation du Groupe OCP, à savoir réduire son empreinte carbone à travers des modèles de production plus écologiques et aider les agriculteurs à décarboniser leurs activités grâce à des solutions innovantes, rapporte la MAP.



Dans ce sens, les mémorandums marquent un point d’étape concret : soutenant la feuille de route d’OCP Nutricrops, renforçant les ambitions du Groupe OCP en matière de dessalement et d’engrais verts, consolidant l’écosystème industriel marocain grâce à un approvisionnement local fiable en CO2.



En encourageant l’innovation et en capitalisant sur l’expertise industrielle de la SBU Manufacturing du Groupe OCP, ces partenariats ouvrent la voie à de nouveaux moteurs de croissance comme la valorisation du CO2, et réaffirment les engagements durables à long terme du Groupe.



Résilience hydrique



Le premier MoU, signé avec OCP Nutricrops et OCP Green Water, définit un engagement commun pour utiliser le CO2 capturé provenant des plateformes industrielles de la SBU Manufacturing pour soutenir des initiatives de dessalement à grande échelle. Le CO2 joue un rôle important dans le dessalement en aidant à ajuster le pH et en favorisant la reminéralisation, rendant l’eau adaptée aux usages domestiques et industriels.



Le mémorandum établit également un cadre pour la gestion de l’approvisionnement et de la logistique, garantissant une base de ressources fiable et durable pour les projets de résilience hydrique.



Dans le cadre de son Programme d’Investissement Vert (Green Investment Program), le Groupe OCP met en œuvre une stratégie globale de développement durable visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, à approvisionner 100% de son énergie de sources renouvelables en 2027, et à couvrir tous ses besoins en eau à partir de ressources non conventionnelles telles que le dessalement et la réutilisation des eaux usées.



OCP Green Water, en tant que filiale du Groupe dédiée à sa stratégie en matière d’eau, joue un rôle central dans le déploiement de ces solutions et la mise en œuvre de projets à grande échelle visant à renforcer la résilience hydrique. Cet accord établit un lien entre la capture du carbone, l’énergie renouvelable, et le dessalement, afin de garantir la sécurité hydrique à long terme, de renforcer la production d’engrais, et de soutenir les communautés et les industries.



Agriculture et innovation industrielle



Le second mémorandum, signé avec OCP Nutricrops et INNOVX, définit une ambition commune : utiliser le CO2 capturé pour faire progresser l’innovation dans les applications agricoles et industrielles. A travers cette collaboration, les partenaires développeront conjointement de nouvelles solutions à base de carbone. Cela permettra d’élargir l’accès à des solutions de nutrition végétales customisables pour les agriculteurs du monde.



Ainsi, le CEO d'OCP Nutricrops, Youssef El Bari, a indiqué que "la signature de ces protocoles d'accord, aux côtés de nos partenaires, marque une avancée significative dans l'engagement continu d'OCP Nutricrops à intégrer la durabilité dans tous les aspects de nos activités".



"L'agriculture est aujourd'hui confrontée à des défis sans précédent, qu'il s'agisse de nourrir une population mondiale croissante ou de s'adapter au changement climatique. Nous pensons que ces défis doivent être transformés en opportunités", a relevé M.El Bari, cité par le communiqué.



Selon lui, le protocole d'accord signé aujourd'hui constitue une étape importante dans la démarche d'OCP Nutricrops de décarbonisation, en soutenant la production d'engrais verts ainsi que les ambitions plus larges du Groupe OCP et du Maroc en matière de dessalement et de croissance industrielle, grâce à un approvisionnement local fiable en carbone.



De son côté, le Managing Director de la SBU Manufacturing, Ahmed Marhou a affirmé l’engagement de sa société en faveur d’une transformation industrielle durable en alliant excellence opérationnelle, efficacité énergétique et technologies de pointe.



"Nous déployons une feuille de route ambitieuse pour décarboner nos activités, allant des solutions de séchage vert et de récupération du CO2 dans nos usines d’acide phosphorique aux projets pilotes dans l’hydrogène et l’ammoniac vert. Notre ambition est claire : atteindre la neutralité carbone pour les Scopes 1 et 2 d’ici 2030, et pour l’ensemble des trois Scopes d’ici 2040", a-t-il souligné.



Il ne s’agit pas seulement d’un tournant technologique, mais d’une véritable vision pour une industrie responsable. Aux côtés de nos partenaires, nous construisons un nouveau modèle de production durable, au service de l’agriculture mondiale, a soutenu M.Marhou.

Pour sa part, le Managing Director d'OCP Green Water, Ahmed Znibar, a relevé que cet accord illustre la manière dont OCP Green Water inscrit l’innovation et l’économie circulaire au cœur de la stratégie de résilience hydrique du Groupe OCP.



"En valorisant le CO2 capturé – utilisé notamment pour l’ajustement du pH et la reminéralisation – nous assurons une ressource non conventionnelle, fiable et durable, mise au service de l’industrie, des villes et de l’agriculture"¸a-t-il expliqué, notant qu’en tant que filiale dédiée à la production d’eau non conventionnelle, OCP Green Water s’inscrit pleinement dans le Programme d’investissement vert du Groupe, en veillant à ce que chaque goutte d’eau fournie soit issue d’énergies renouvelables et conçue pour une résilience de long terme.



"Ce modèle inédit associe capture du carbone, énergies propres et dessalement pour répondre durablement aux besoins en eau", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le CEO d'INNOVX, Amine Houssai, a affirmé que "chez INNOVX, nous pensons que la transition vers un avenir durable doit être guidée par l'innovation et la responsabilité. Ce protocole d'accord reflète notre double ambition : soutenir notre écosystème en libérant le potentiel latent des ressources minérales et fournir des solutions durables telles que des engrais à faible teneur en carbone. Le projet de sulfate d'ammonium d'INNOVX offrirait un débouché au carbone capturé et au phosphogypse de Nutricrops".



"Transformer ces coproduits en intrants précieux et les convertir en deux produits à faible teneur en carbone renforcerait la stratégie de personnalisation de Nutricrops tout en favorisant la sécurité alimentaire et en soutenant un large éventail d'industries dans leur transition écologique. Ce projet constituerait une étape majeure vers une économie circulaire du carbone qui crée de la valeur, des emplois et des opportunités pour les générations futures", a-t-il poursuivi.



Ces accords renforcent la stratégie circulaire en matière de carbone des entités, démontrant une forte convergence et renforçant leur engagement en faveur de l'innovation, de l'intégration industrielle et de l'action climatique. En transformant le CO2 auparavant inutilisé en ressources précieuses, du dessalement aux engrais, OCP Nutricrops réduit les émissions et accélère l'innovation.