Nouvelle programmation référentielle sur «Tamazight»

La Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision consolide son engagement à contribuer, dans le cadre de ses missions de service public, à la valorisation, au développement et à la promotion de la culture et la langue amazighes en tant que partie intégrante de la culture et la civilisation marocaines.



Ainsi, sa huitième chaîne «Tamazight» lance, dès lundi 28 octobre 2024, une nouvelle grille référentielle marquée par une offre moderne de programmes d’information, de culture, d’éducation et de divertissement pour le bonheur d’un public plus large.



Cette grille est forte de 10 programmes inédits qui proposeront aux téléspectateurs de nouveaux rendez-vous de divertissement et de plaisir. Dans ce sens, l’offre de la chaîne se distingue par la diffusion d’un troisième concert télévisé par semaine. Aussi, la nouvelle grille consolide l’ouverture sur les créateurs du mouvement culturel amazigh le temps d’une émission littéraire avec une nouvelle conception. En outre, la chaîne élargit son offre à l’apprentissage de l’amazigh.



Pour commencer, l’offre quotidienne de la chaîne démarre par l’émission matinale «Tawnza» (La frange). Ce rendez-vous quotidien aborde l’ensemble des sujets qui intéressent la femme et la famille marocaine tout en répondant aux questions de santé psychologique et physique entre autres. Outre des nouveautés artistiques, cette émission donne à voir des reportages et correspondances dans les trois affluents de la langue de différentes régions du Royaume.



En réponse au public friand de programmes artistiques, la chaîne consolide également son offre. Outre «Iwiz N’Tistamt» (Soirée de la huitième) et «Ait Ouzawan» (Famille de l’art), la grille de la chaîne sera agrémentée par «Iwiz’Ngh» (Notre soirée) en tant que nouvelle tribune pour les jeunes artistes qui y présenteront les créations à succès des vétérans de par le Maroc.



De plus, la nouvelle grille est meublée, en plein flux, de la capsule «Timrt N’Tzouri» (l’artiste au coin) qui, le temps d’un périple de découverte des talents, révèlera la diversité des créations amazighes. Quant au magazine «Tamghart N’Wourgh» (Une femme en or), il mettra en lumière les parcours de femmes dans différents domaines.



De surcroît, les auteurs ne sont pas en reste. Pour la première fois, la chaîne présente un hebdomadaire consacré à la littérature amazighe. Cette émission, intitulée «Tadfi N Tsekla» (La saveur de la littérature), sera diffusée en 52 minutes. A chaque épisode, un écrivain originaire du Souss, du Rif, de l’Atlas ou du Sud-Est, qui excelle dans un genre littéraire particulier, y est invité.



De même, une nouvelle émission quotidienne «An’mmal N’Tamazight» est dédiée à l’apprentissage de la langue amazighe pour débutants et enfants de 6 à 12 ans selon des méthodes pédagogiques. Quant au programme «Tasghount N’tistamt» (Magazine de la 8ème), il sillonne des zones du Royaume pour présenter les événements socio-économiques et les projets à succès d’hommes qui font la différence là où ils sont.



Dans le genre des Jeux télévisés, «Tamazight» propose «Magic Code». La culture générale dans toutes ses catégories, la connaissance de la langue amazighe, ainsi qu’une touche de légèreté et de suspense sont les principaux ingrédients de cette émission dont la saison couronnera un super champion qui se verra gagner une voiture !



A son tour, «Toulist N’Wousun» (Récit d'un village) offre au téléspectateur un périple visuel époustouflant à différents villages dont les maisons et ksours demeurent authentiques tout en révélant les coutumes et les techniques ancestrales, ainsi que l’esprit de fraternité et de tolérance qui y règne.



De son côté, le débat politique demeure fort présent via l’émission «Ansawal Tastrtit» (Parlons politique). De même, la chaîne dotera, chaque mardi, sa programmation des plus récents téléfilms amazighs ainsi que de pièces de théâtre qui seront diffusées chaque dimanche.



En tout, la grille est largement agrémentée de programmes culturels, historiques, sociaux, religieux et de services. Il s’agit entre autres de «Iskilen N’Umzruy» (Alphabet de l'histoire), «Maa El Fellah», «Inmouda», dédié aux MRE, «Tikliouine» consacré au parcours d’éminentes personnalités, «Azday» (Portés disparus), «Asdaw D’Amsawal» (Dossier et dialogue), ainsi que «An’nar» (Stade) consacré à l’actualité sportive.