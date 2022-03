Nouvelle entrée de migrants au préside occupé de Mellilia

Pour le deuxième jour consécutif, plusieurs centaines de migrants ont réussi jeudi à pénétrer dans le préside occupé de Mellilia.



« Environ 1.200 migrants sont parvenus à franchir la clôture (...) lançant des pierres et utilisant des crochets et des bâtons contre les forces de sécurité" espagnoles, "après avoir débordé les forces de sécurité marocaines", a indiqué la préfecture de Mellilia dans un communiqué, rapporte l’AFP. "Nous estimons qu'environ 350 d'entre eux sont entrés", a-t-elle ajouté.



"Le dispositif anti-intrusion" déployé par les forces de l'ordre espagnoles "a empêché que la totalité du groupe accède à la ville", a encore dit la préfecture, selon laquelle quatre agents de la Garde civile ont été blessés.



Un groupe de 2.500 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne avait tenté mercredi de franchir la clôture, 491 y parvenant, selon les autorités locales. En deux jours, plus de 800 migrants ont donc réussi à entrer à Mellilia, contre 1.092 sur l'ensemble de l'année 2021,selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur.