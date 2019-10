Nouvelle édition du concert pour la tolérance à Agadir

Le concert pour la tolérance donne à nouveau rendez-vous à son public, le 19 octobre à la plage d'Agadir. Pour cette édition, cette manifestation culturelle en faveur de la tolérance et du vivre-ensemble invitera une quinzaine de grands artistes marocains et étrangers, notamment des Français.

Selon un communiqué de "l’Association pour la tolérance", ce spectacle organisé en partenariat avec un groupe de partenaires, sera marqué par la présence d’artistes de renommée tels que le groupe Fnaire, Douzi, Soprano, Black Em, Vitaa et Slimane, Dadju, les New Gipsyes, Gims, Patrick Fiori et Yannick Noah. Organisée depuis 2005, chaque édition du Concert pour la tolérance réunit les artistes autour de l’universalité des valeurs de tolérance, de paix et de respect.

Les éditions précédentes ont connu un succès sans précédent, que ce soit en termes d’affluence du public venu d’Agadir, des régions avoisinantes et des quatre coins du Royaume, ou du grand nombre de touristes qui se ruent sur la ville en cette période.

Cet événement est devenu pour Agadir, en particulier, et pour le Maroc, en général, un rendez-vous annuel réunissant d’illustres artistes de différents horizons autour du dialogue des cultures et de la célébration des valeurs de paix et de solidarité. Plus de 150.000 spectateurs seront attendus à la plage et la corniche d’Agadir pour cet événement qui porte haut les couleurs du Maroc, terre d’ouverture et de multiculturalisme.