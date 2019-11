Nouvelle édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse

La 6ème édition du Salon du livre de l’enfant et de la jeunesse aura lieu du 20 au 25 novembre, au Complexe culturel Abou Inane, à Sidi Moumen, sous le signe '’Le plaisir de la lecture entre le livre papier et le livre électronique’’, a annoncé la direction régionale de la culture à la région Casablanca-Settat.

Lors d’une conférence de presse, dédiée, vendredi, à la présentation de cet événement culturel, Mme Hafida Khouyi, directrice régionale de la Culture, a souligné que cette édition s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports, qui vise à encourager la culture et sa promotion auprès des enfants et des adolescents. L’organisation de ce Salon vise principalement à encourager les jeunes à lire davantage et à les inciter à faire de la lecture ‘’un geste quotidien’’ à même de développer leurs connaissances et leurs capacités cognitives et de les aider à forger leur personnalité et s’intégrer dans la société, a-t-elle ajouté.

Pour faire de ce rendez-vous culturel annuel une réussite, plusieurs acteurs et institutions ont confirmé leur participation, dont des élus, les autorités locales, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF), les professionnels du livre, les éditeurs et les distributeurs du livre. Le théâtre national Mohammed V et d’autres institutions nationales et internationales ainsi que des associations opérant dans le domaine de l’enfance ont également adhéré à cette initiative.

Quelque 14 mille ouvrages dans différentes disciplines du savoir seront exposés lors de ce Salon qui sera marqué par l’organisation, dans divers espaces de la ville, d’une centaine d’activités culturelles et artistiques ainsi que par l’attribution de prix pour récompenser les auteurs qui se sont distingués par leurs œuvres destinées aux enfants.

Un film documentaire sur le Salon a été projeté en marge de cette conférence à laquelle ont pris part des personnalités du monde de la culture et de l’art.

Le nombre des visiteurs de ce Salon a plus que doublé depuis son lancement en 2014 passant de 11.354 lors de la première édition à 25.156, l’année écoulée.