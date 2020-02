Nouvelle édition du Festival régional du film éducatif à Ouarzazate

La 7ème édition du Festival régional du film éducatif sera organisée les 8 et 9 février courant à Ouarzazate à l’initiative de la section locale de l’Association de développement de la coopération scolaire, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Organisée en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet, cette édition est initiée sous le thème "Le cinéma de l’enfant, un outil de consécration des valeurs de la citoyenneté", indique un communiqué de l’association.

Selon la même source, ce 7ème festival a pour objet de développer l’esprit artistique, esthétique et critique chez les élèves, et de promouvoir auprès d’eux la culture du cinéma et celle de la production cinématographique.

Cette manifestation culturelle et artistique ambitionne aussi de promouvoir la production des films éducatifs au niveau des différents établissements de l'enseignement de la région, et d’encourager toute initiative émanant des parties intéressées par ce domaine. Un total de 25 films éducatifs sont en lice pour les prix de ce festival, à savoir le Grand prix, ainsi que ceux de la réalisation, du meilleur scénario et de la meilleure interprétation masculine et féminine.

Présidé par Mustapha Afquir, le jury de ce festival est composé de plusieurs personnes qui s’intéressent au domaine cinématographique au Maroc, notamment Yassin Ait Afquir, Mohamed Amghari et Samira Dahiri.

Au programme de cette édition, la diffusion de films éducatifs avec la participation de plusieurs établissements d’enseignement de la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que des activités culturelles.