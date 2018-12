Nouvelle édition du Festival international du théâtre universitaire en mars prochain

La ville d'Agadir accueillera du 28 au 30 mars prochain, la 24è édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir (FITUA-2019), à l'initiative de la Faculté des lettres et des sciences humaines relevant de l'Université Ibn Zohr. Bénéficiant du concours de plusieurs partenaires, cette manifestation culturelle et artistique propose, chaque année, une série de pièces théâtrales du Maroc et de l’étranger, indique un communiqué des organisateurs. A cet effet, il a été procédé au lancement d'un appel à participation à cette nouvelle édition, en invitant les troupes théâtrales intéressées à transmettre leurs dossiers avant le 30 décembre, comportant notamment un DVD avec l’enregistrement d’un fragment du spectacle et un synopsis de la pièce théâtrale. Et d'ajouter qu'après visionnage des extraits et les délibérations, les résultats de la sélection seront annoncés avant le 15 janvier prochain sur le site Internet de la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Outre les représentations théâtrales, le programme du Festival comprend un colloque thématique qui sera animé par un aréopage de chercheurs et d'universitaires marocains et étrangers.