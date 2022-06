Nouvelle édition du Festival international du Film de Fès

La deuxième édition du Festival international du film de Fès aura lieu du 24 au 30 juin courant, avec en lice une quarantaine de courts et longs-métrages marocains, africains, arabes et européens.



Initié par l'Association du Festival international du film de Fès en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition rendra hommage à une pléiade d'artistes, notamment les acteurs marocains Amal Ayouch et Mohammed Choubi ainsi que l'actrice égyptienne Ilham Chaheen.



Douze films représentant, outre le Maroc, la France, l'Espagne, le Sénégal, l’Egypte, la Tunisie, l'Inde, les Pays-Bas, l'Algérie, la Belgique et le sultanat d'Oman, vont concourir dans la compétition longs-métrages.



Quant à la compétition courts-métrages, elle verra la projection de 22 films représentant notamment le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Danemark, l'Irak et le Nigeria, en plus du Maroc.



Ces films seront départagés par un jury présidé par le réalisateur marocain Driss Chouika et composé du réalisateur tunisien Hicham Ben Ammar, du réalisateur irakien Jamal Amine et de la présidente du Festival du cinéma africain en Italie.



L'association a choisi l'Espagne comme invité d'honneur de cette deuxième édition, au cours de laquelle quatre films espagnols seront ainsi projetés. Une rencontre sur "L'image de Fès dans le cinéma" et des master class animées par des critiques et des réalisateurs de renom, sont également au menu de ce festival, qui se tient en coordination avec le Centre cinématographique marocain (CCM). Par ailleurs, les organisateurs prévoient la projection, hors compétition, de six longs-métrages réalisés à Fès au cours des six dernières années.