Nouvelle édition du Festival international de cinéma et mémoire commune à Nador

La ville de Nador abritera, du 22 au 27 juin prochain, la 9ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune (FICMEC). Organisé par le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix (CMCDP), le festival sera placé cette année sous le thème ''Nous et l’Amérique latine : entre l’histoire et la mémoire", annonce le Centre dans un communiqué.

Ce thème central sera décliné et débattu à travers quatre axes où s’articulent la pensée, le son et l’image, ajoute la même source, précisant qu’il s’agit des volets "Art et culture", "des droits de l’Homme", "L’histoire et la mémoire", et "La politique".

En marge des actes du festival, le public sera au rendez-vous avec une série de projections cinématographiques, ainsi que des expositions d’œuvres artistiques de créateurs issus aussi bien du Maroc que de l’Amérique latine. Huit longs-métrages, huit films documentaires et 12 courts-métrages seront en compétition lors de cette 9ème édition. Le jury des longs-métrages sera présidé par le journaliste marocain Brahim Salaki, et celui des films documentaires par le cinéaste allemand Dietmar Post, alors que la présidence du jury des courts-métrages a été confiée à la cinéaste égyptienne Hala Ghilal.

S’agissant des prix disputés par les films en compétition, les organisateurs font savoir qu’il s’agit pour la catégorie des longs-métrages du Grand prix Marchica, du prix du meilleur scénario et des prix du meilleur rôle féminin et meilleur rôle masculin.

S’agissant de la compétition des films documentaires, seront décernés le Grand prix Driss Benzekri et le prix "Mémoire de l’avenir" de la recherche documentaire. Par ailleurs, un seul prix est réservé à la compétition des courts-métrages, à savoir le Grand prix "Moulins Saba".

Selon ses organisateurs, le FICMEC a pour finalités de créer un espace de débats à travers la projection de films traitant du thème de la mémoire commune, et de contribuer à une meilleure connaissance de l’autre dans un climat de paix, de tolérance, d’équité et de respect des droits de l’Homme.