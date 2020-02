Nouvelle édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès

La 19ème édition du Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM) se tiendra du 20 au 25 mars prochain, sous le thème ‘’L’Égypte : les origines de l’animation africaine’’.

Organisée par la Fondation Aïcha, en partenariat avec l’Institut français de Meknès, cette manifestation culturelle et artistique accueille chaque année plus de 30.000 passionnés du cinéma d’animation. Cette 19ème édition célèbre les 85 ans du premier film d’animation égyptien et africain en consacrant l’Egypte comme invité d’honneur.

L’hommage à l’animation égyptienne sera marqué par la projection de l’œuvre ‘’Le chevalier et la princesse’’ et une exposition dédiée aux trois frères Frenkel, outre un panorama du film d’animation égyptien, indique un communiqué de la Fondation. ‘’Le chevalier et la princesse’’, premier long-métrage d’animation égyptien, ouvrira cette 19ème édition du FICAM, en présence de Bashir Eldik, scénariste et réalisateur égyptien, et Abbass Bin Alabass, producteur saoudien du film au Théâtre de l’Institut français de Meknès, ajoute la même source.

Connu essentiellement pour être un des scénaristes les plus célèbres du cinéma égyptien, Bashir Eldik est également un réalisateur de cinéma, dont les œuvres sont ‘’Le déluge’’ (Al-Toufan) en 1985 et ‘’La route du voyage’’ (Sekat Safar) en 1987. Après avoir commencé à écrire des nouvelles littéraires, Bashir Eldik sera attiré par le cinéma à la fin des années 70 en signant les scénarios de plusieurs films mémorables du cinéma égyptien et en travaillant avec de grands réalisateurs comme Achraf Fahmi dans ‘’Avec préméditation’’ (Maa Sabk Alisrar, 1979), Atef Tayeb dans ‘’Le chauffeur de bus’’ (Sawak Al-Autobus, 1983) et ‘’Contre le gouvernement’’ (Did Al hokouma, 1992), de Naji Al-Ali.

Le festival consacre également une rétrospective aux frères Frenkel, pionniers du cinéma d’animation en Egypte dans l’enceinte du cinéma Camera de Meknès qui date des années trente, l’époque de la naissance des ‘’Mish Mish Efendy’’, personnages emblématiques des trois cinéastes. Didier Frenkel, fils et neveu des frères Frenkel, présentera, sur support 35mms, des trésors de l’animation : ‘’Mafish fayda’’ (1936), ‘’Défense nationale’’ (1939) et ‘’Bilhana oua chifa’’ (1946).