Nouvelle édition du Festival des arts de la marionnette à Tanger

La 3ème édition du Festival des arts de la marionnette et des performances s’est ouverte, jeudi soir à Tanger, avec l’objectif de propager cet art, peu connu, parmi les jeunes et les moins jeunes. Initiée par l’Association Tanger, porte de l’Afrique, avec l’appui du ministère de la Culture et de la Communication et la Commune de Tanger, cette manifestation artistique se poursuit jusqu’au 29 décembre, et connaît la participation d’artistes de renom en matière de performance et de manipulation de marionnettes.

Concours, spectacles et ateliers sont au programme de cette édition, a fait savoir le directeur de l’évènement, Rachid Amhjour dans une intervention, ajoutant que les participants discuteront des particularités de l’art de la marionnette et des moyens de donner de l’élan à cette expression artistique dans la société. Le festival connaîtra la création du Club de Tanger des marionnettistes et de clubs similaires dans d’autres villes du Maroc, dans l’objectif de mettre en place un réseau national, a annoncé M. Amhjour, qui a salué la participation d’un grand nombre de marionnettistes marocains et espagnols à ce festival.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation de la pièce de théâtre: “Pique-nique des amis”, qui a traité, dans un style dédié aux enfants, du sujet de l’amitié et du sacrifice.

Le programme du festival comprend également un atelier de création et de manipulation des marionnettes animé par le metteur en scène, dramaturge et marionnettiste, Mohamed Louzani, un atelier de peinture, et une conférence donnée par le chercheur Salim El Kouindi sur l’image des arts de la marionnette dans la culture marocaine.

Le festival propose aussi des conférences et des tables rondes sur les différentes facettes de l’art des marionnettes, et les contraintes dont font face cet art et ses praticiens, en plus de pièces de théâtre et de spectacles de marionnettes, notamment “Le trésor”, et le spectacle amazigh traduit en arabe, “Les aventures du malin loup”.