Nouvelle édition du Festival de la musique andalouse de Fès

La 24ème édition du Festival de la musique andalouse aura lieu du 6 au 13 avril courant, sous le signe "La musique andalouse marocaine: un patrimoine en évolution". Organisée par la commune de Fès en partenariat avec le Conseil de la région Fès-Meknès, cette manifestation culturelle connaît la participation d’une trentaine d’orchestres issus de diverses régions du Maroc, outre une troupe espagnole représentant la ville de Séville. Le programme de ce festival, devenu désormais un rendez-vous incontournable pour les mélomanes et les amateurs de cette musique ancestrale, prévoit une panoplie d'activités culturelles et artistiques. Outre la ville de Fès, des orchestres de Tanger, Tétouan, Rabat, Meknès, Casablanca et de Taza prendront part à ce festival. Initié en partenariat avec "La Fondation du patrimoine de la ville", cet événement culturel comprend aussi une exposition sur l’histoire d'"Al Ala" et des séances de signatures d'ouvrages traitant de la musique andalouse. Une conférence sur "La musique andalouse et la quiétude psychique", un hommage au chercheur marocain, Abdelmalek Chami et une masterclass sur cette musique ancestrale figurent également au menu.