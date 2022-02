Nouvelle édition du Festival de cinéma de Saidia

L' Association Al Amal pour la cohabitation et le développement organise, du 24 au 26 février courant, la 6ème édition du Festival de cinéma de Saïdia «Cinéma sans frontières».



Selon un communiqué de l’association, cette édition, reportée à deux reprises en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19, se tiendra avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain, de la préfecture de la province de Berkane et des autorités locales et de la commune de Saïdia.



Il s’agit de contribuer à l’animation de la «Perle Bleue» et faire connaître la production cinématographique nationale et internationale, a ajouté le communiqué, précisant que cette édition connaît la participation de 14 films (7 longs métrages et 7 courts métrages) représentant le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie, la Palestine, la France, l’Espagne, la Macédoine du Nord et les Etats-Unis d’Amérique.



Les films participants seront en lice pour les prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur acteur et actrice et du jury en plus du Grand Prix «La Perle bleue» du long métrage, et du «Prix de l’orange» du court métrage.



Le programme de ce festival comporte des conférences, rencontres et ateliers autour de questions culturelles et sociales, dont l’industrie cinématographique dans la région de l’Oriental, l’écriture dans le cinéma marocain et international et le langage cinématographique.



Ces rencontres connaîtront la participation d’experts et spécialistes dans le domaine cinématographique, et seront marquées par la signature d’ouvrages sur le cinéma.