Nouvelle édition du Festival Tmizart à Tiznit

Sous le thème «L’orfèvrerie argentée à bijouterie d’argent : identité, créativité et développement», la ville de Tiznit s’apprête à accueillir, du 19 au 23 juillet courant, la 9ème édition du Festival Timizart, un événement annuel incontournable organisé par l’Association Timizart en partenariat avec les ministères de l’Intérieur, de l'Artisanat, de l'Economie sociale et de la Solidarité, la région de Souss-Massa et le conseil provincial et communal de Tiznit.

Selon les organisateurs, le festival permet de mettre en valeur la richesse de la ville en joaillerie, une richesse transmise de père en fils depuis des générations. Ainsi, le cœur de la ville, Place Méchouar, abritera un Salon d’exposition avec plus de 50 exposants et où des artisans feront part de leur savoir-faire devant leurs visiteurs, en faisant preuve d’originalité en matière de bijoux d’argent. Ainsi, les visiteurs auront rendez-vous avec des artisans locaux, de Tiznit et d’autres régions ainsi que d’Afrique et d’Europe notamment l’Algérie, le Niger, l’Egypte, l’Italie, la France et la Hollande.

En parallèle, la ville accueillera des professeurs et chercheurs pour animer des tables rondes, des ateliers dédiés à l’aspect civilisationel et artistique de l’orfèvrerie d’argent. De même, le public sera convié à des soirées artistiques animées par des artistes marocains, tels que Latifa Raafat, Dounia Batma, Saida Charaf, Issam Kamal, Raiss Lhoussaine Abaamrane et le groupe Toudarte.

Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération et du partenariat entre le conseil municipal de Tiznit et l’Assemblée urbaine des villes de Saint-Omer, France, le Centre culturel Mohamed Khaire Eddine abritera un concert de jazz lors de la cérémonie de pré-ouverture du Festival « Le Before », le mercredi 18 juillet.

Pour créer des pans de coopération et d’échange avec des associations internationales, l’événement connaîtra la signature d’une convention de partenariat entre l’Association Timizart et l’Association hollandaise « Niedmar ».

Au terme de cette 9ème édition, le public suivra un défilé qui mettra en valeur l’habit traditionnel des différentes régions du Maroc en général, et de la ville de Tiznit en particulier.

Il est à rappeler que cette manifestation vise à mettre en valeur des facettes de l'identité culturelle et patrimoniale de Tiznit. Elle entend également valoriser le legs matériel transmis de génération en génération, un héritage érigé en symbole, illustrant le patrimoine civilisationnel et qui constitue un vecteur de développement contribuant à la réalisation du développement économique de la ville confirmant ainsi la place de choix que Tiznit occupe au niveau national et international.