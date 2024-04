Nouvelle édition du Festival "Marrakech Gnaoua Show"

La 7ème édition du Festival "Marrakech Gnaoua Show" se tiendra, du 8 au 10 mai prochain dans la cité Ocre, avec la participation d'une pléiade de Maâlems et de jeunes artistes Gnaouis, ont annoncé, jeudi, les organisateurs.



Initiée par la Fondation du "Festival Marrakech Gnaoua Show", en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, ont-ils ajouté lors d'une conférence de presse destinée à présenter les grandes lignes de cet événement éclectique.



De même, une batterie de mesures sont prises afin d'assurer le succès de cette septième édition du festival, qui met particulièrement l'accent sur le rôle crucial de la jeunesse et encourage son implication dans l'exploration des différentes facettes de la culture et de l'art Gnaoua à même de préserver son caractère authentique, ont fait savoir les organisateurs.



Ils ont, en outre, mis en évidence l'importance pour le festival de soutenir les jeunes talents et de les aider à développer leurs compétences dans ce domaine artistique, afin qu'ils puissent prendre la relève des Maâlems, avec assurance et détermination dans le but de préserver ce patrimoine culturel important.

Ils ont également mis en avant l'importance de la création d'une académie de l'art Gnaoua, pour contribuer à la formation des jeunes et à la préservation de cette forme musicale authentique.



La programmation de cette édition propose une diversité de performances artistiques, mettant en vedette 7 artistes dont, le vétéran Mustapha Bakbou, ainsi que Mustapha Sam, Othmane Hmitti, Amine Daoudi, Abdelkabir Merchane et Tayeb Edheibi, qui se produiront au coeur de la mythique Place Jemaâ El Fna et de la Place des Ferblantiers.



La Fondation du "Festival Marrakech Gnaoua Show" vise à harmoniser le Festival de Marrakech dédié à l'art Gnaoua avec le Festival Gnaoua d'Essaouira, qui embrasse une perspective musicale mondiale, a indiqué, Mohamed Knidiri, président de la Fondation.



"Nous espérons que le Festival de Marrakech s'orientera vers la musique africaine, en tenant compte de la diplomatie culturelle que le Maroc déploie envers le continent africain", a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, mettant en relief l'importance de la collaboration de tous les acteurs concernés, afin d'instaurer un cadre propice à l'incitation des jeunes à préserver ce patrimoine immatériel et à renforcer leur position au sein du panorama artistique marocain.



De son côté, Othmane Hmitti, directeur et metteur en scène du Festival, a loué l'importance de préserver l'art Gnaoua, estimant que cet art emblématique doit concilier authenticité et modernité afin d'être transmis aux générations futures et de permettre de mieux sensibiliser le grand public sur la pertinence de cet legs culturel.



Dans une déclaration similaire, il a plaidé en faveur de la création d'une académie spécialisée dans l'art Gnaoua pour former les jeunes, favoriser les échanges d'expériences avec les icônes de cet art, et soutenir le festival de manière efficace dans l'optique de parvenir, lors des prochaines éditions, à la participation d'une soixantaine d'artistes.



A noter que l'art Gnaoua a été inscrit en 2019 par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.